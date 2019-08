Muore a causa di una malattia legata all’uso della sigaretta elettronica | “primo caso al

Illinois - Muore per una malattia ai polmoni causata dalla sigaretta elettronica : è il primo caso negli Usa : Le autorità ritengono che questa sia la prima vittima dello svapo nel Paese, ma i casi di persone che presentano la "nuova malattia" continuano a salire

Mykonos - 21enne napoletano Muore dopo un’incidente sulla moto d’acqua : attesa autopsia per capire la causa del decesso : Un giro in moto d’acqua finito in tragedia per un 21enne italiano in vacanza a Mykonos. Antonio Borrelli, di Napoli, è morto sabato 17 agosto, cadendo in mare mentre si trovava con un’amica su una moto d’acqua nei pressi della spiaggia Superparadise, una delle più frequentate dell’isola greca. dopo che è caduto in mare sono stati chiamati i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. Lo riferisce la Cnn Grecia e lo confermano i ...

Il Segreto - Fernando Muore? Maria causa un’esplosione che cambia tutto : Anticipazioni spagnole Il Segreto: Fernando rapisce Maria dopo averla salvata da Dori Vilches Ebbene un’esplosione cambierà inevitabilmente tutto! Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano una triste fine per Fernando. Quest’ultimo mette in atto un folle piano per cercare di distruggere Puente Viejo. Per la prima volta, vedremo Donna Francisca allearsi con Severo e Carmelo, […] L'articolo Il Segreto, Fernando muore? ...

15enne si accascia e Muore su un campo di calcetto : una malformazione alla coronaria potrebbe essere la causa : Ieri sera, un 15enne di Milano, in vacanza a Francavilla al Mare, è morto su un campo di calcetto, dopo essersi accasciato al suolo. Dal riscontro diagnostico eseguito oggi al policlinico di Chieti su Lorenzo Verna, questo il suo nome, il giovane avrebbe evidenziato una malformazione alla coronaria, difficile da evidenziare con esami di tipo strumentale. Bisognerà, comunque, attendere l’esito degli esami istologici per stabilire se la ...

Tragedia nel mondo della boxe : pugile Muore a 28 anni a causa delle ferite rimediate in un incontro : Tragedia nel mondo della boxe: muore a 28 anni il pugile russo Maxim Dadashev Il mondo della boxe piange la scomparsa di Maxim Dadashev: il pugile russo, 28enne, si è spento oggi a causa delle ferite rimediate nel suo ultimo incontro, di venerdì scorso, contro Subriel Matias, per i superleggeri Ibf nel Maryland. E’ stato l’allenatore di Dadashev a chiedere di interrompere il match, all’undicesima ripresa: il pugile russo ...

Mamma beluga Muore durante il parto - forse a causa nostra. Le immagini strazianti : La carcassa di una giovane beluga incinta è stata recuperata nelle acque del Quebec canadese. Il mammifero marino sarebbe morto a causa di un parto complicato; la testa del suo piccolo spuntava infatti dal canale vaginale. Gli scienziati hanno trovato altre femmine nelle stesse condizioni. Una possibile causa sono gli inquinanti chiamati ritardanti di fiamma bromurati, rilevati nei tessuti dei beluga sin dagli anni '90. Queste sostanze hanno un ...

Cascate di Cittiglio - scivola e cade forse a causa di un selfie : Matteo Muore a 23 anni : Matteo Rossi, l'escursionista di 23 anni ritrovato morto nelle Cascate del torrente San Giulio a Cittiglio, potrebbe essere scivolato e caduto mentre si faceva un selfie. La tragedia si è consumata in pochi istanti, sotto gli occhi atterriti dell'amico che lo accompagnava. In molti hanno ricordato che le Cascate, angolo suggestivo e scenografico della Valcuvia, sono tanto affascinanti quanto pericolose....Continua a leggere

Florida - uomo Muore a causa di batteri carnivori dopo 48 ore di agonia : È stato letteralmente mangiato vivo dai cosiddetti "batteri carnivori" dopo aver lottato per 48 ore tra la vita e la morte. Un papà americano originario di Memphis, Dave Bennett, è tragicamente scomparso dopo aver trascorso una giornata nella spiaggia di Destin, in Florida, in compagnia della propria famiglia. L'uomo aveva fatto normalmente il bagno in mare in compagnia della figlia quando dopo alcune ore, ormai già rientrato a casa, ha iniziato ...