Morto Carlo Delle Piane | addio a uno dei più grandi interpreti del cinema italiano

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 24 agosto 2019) L'attorea 83 anni. A dare la triste notizia è stata sua moglie, la cantante Anna Crispino con cui era sposato dal 2013. Ha lavorato con i piùmaestri del. Nato a Roma,ha debuttato da giovanissimo nel mondo del: a 12 anni è stato scelto per interpretare Garoffi nel film Cuore di Vittorio Coletti e Cristian De Sica. Due anni dopo era sul set di Non è mai troppo tardi di Leonide Moguy a cui è seguito il ruolo in Guardie e ladri con Totò e Aldo Fabrizi. I film a cui ha preso parte sono 110, di cui una quindicina girati da Pupi Avanti, suo grande amico. Il regista emiliano lo ha diretto per la prima volta nel 1977 in Tutti defunti...tranne i morti. La commedia horror irriverente ha rilanciato la carriera diin seguito a un incidente automobilistico a causa del quale era rimasto in coma per un mese. Negli ...

