LIVE Moto3 | GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA | FP3 e qualifiche in tempo reale

Fonte : oasport

(Di sabato 24 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.40 Gli ultimi 40 minuti di prove libere saranno indicativi per quanto riguarda il passo gara con gomme più usate e saranno decisivi per l’assegnazione dei 14 pass diretti per il Q2. 9.35 Buongiorno e benvenuti alladella terza sessione di prove libere del GP diper la. CLICCA QUI PER LADI FP3 EDELLA MOTOGP DEL GP DIDALLE ORE 11.00 CLICCA QUI PER LADI FP3 EDELLA MOTO2 DEL GP DIDALLE ORE 12.00 Presentazione del weekend – Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Programma odierno Buongiorno e benvenuti alladel sabato delPremio di, dodicesima tappa stagionale del Mondiale. Il fine settimana entra nella fase calda con le prove ufficiali della classe leggera che ...

zazoomblog : LIVE Moto3 GP Austria 2019 in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale - #Moto3 #Austria #DIRETTA: #qualifiche - zazoomnews : LIVE Moto3 GP Austria 2019 in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale - #Moto3 #Austria #DIRETTA: #qualifiche - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 | Gp #Silverstone FP1: Domina #Arbolino, è già record - -