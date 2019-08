Fonte : wired

(Di sabato 24 agosto 2019) (immagine: Getty Images) Basta un impianto di produzione poco attento, qualche ritardo del ministero competente, ed è emergenza mondiale per la. La vicenda ha avuto inizio in Andalusia, dove una partita di carne di maiale contaminato ha dato il via alla peggiore epidemia dinella storia del paese, che ha già provocato un morto, 150 ricoveri e un numero di contagi ancora imprecisato. Nonostante per ora i casi siano tutti concentrati in, la decisione di dichiarare un’allerta mondiale è stata presa di concerto con le autorità europee e l’Organizzazione mondiale della sanità, nel caso in cui qualche turista abbia contratto l’infezione inprima di ripartire. Ma cos’è esattamente la, come si contrae e per chi può rivelarsi un problema? Carne e verdura cruda L’agente patogeno che causa laè lamonocytogenes, un batterio che abita ...

MilanoCitExpo : Listeria e listeriosi, cause e sintomi dell’epidemia ha messo in allarme la Spagna e il resto del mondo… - paolo_doc_it : RT @Marcell26460130: Spagna, carne contaminata da listeria. Lanciato allarme mondiale, è allerta anche per i turisti in vacanza https://t.c… - ant_boemio : RT @MegaleHellas: Spagna, carne contaminata da listeria. Lanciato allarme mondiale, è allerta anche per i turisti in vacanza -