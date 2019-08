Lega | Veneto invaso da poster ' Grazie Zaia' | il Pd | ' Sembra l' Iran di Khomeini'

Mafia : Regione Veneto e parti sociali firmano protocollo a sostegno Legalità : Venezia, 30 lug. (AdnKronos) - “Il destino vuole che la sottoscrizione di questo documento avvenga nel giorno in cui è diffusa la notizia che un europarlamentare impegnato contro la Mafia è stato minacciato. È una triste attualità ma riempie il cuore vedere come oggi tutte le parti sociali, gli inte

Mafia : Regione Veneto e parti sociali firmano protocollo a sostegno Legalità : Venezia, 30 lug. (AdnKronos) – ‘Il destino vuole che la sottoscrizione di questo documento avvenga nel giorno in cui è diffusa la notizia che un europarlamentare impegnato contro la Mafia è stato minacciato. è una triste attualità ma riempie il cuore vedere come oggi tutte le parti sociali, gli interlocutori istituzionali e gli stakeholder del Veneto si sono riuniti intorno a un tavolo per firmare un accordo che crea una rete ...

Mafia : Anci Veneto firma con parti sociali protocollo Legalità (2) : (AdnKronos) - All’interno del protocollo d’intesa Anci Veneto e l’Upi Veneto si propongono di promuovere: incontri tra gli Enti Locali ed altri soggetti istituzionali che operano nel territorio per favorire il loro coinvolgimento, eventualmente previa stipula di Convenzioni e/o Protocolli d’Intesa,

Mafia : Anci Veneto firma con parti sociali protocollo Legalità : Venezia, 30 lug. (AdnKronos) – ‘La firma di questo protocollo avviene a poche ore da un episodio gravissimo: l’arrivo di un proiettile a Rosanna Conte, consigliere comunale a Caorle ed eurodeputata. è la conferma che le infiltrazioni mafiose sono presenti anche nei nostri territori ed agiscono sottotraccia, ma purtroppo più che mai attente ed attratte dal Veneto che è una regione ricca e rappresenta, quindi, una ...

Veneto : Legambiente - per Lago di Garda solo un punto su sei fuori dai limiti (2) : (AdnKronos) - In questi giorni sono stati sei i punti campionati sul Lago di Garda, lungo la costa veneta. Il solo punto risultato “inquinato”, secondo i parametri di Goletta dei Laghi, è quello a Castelnuovo del Garda, nella località Ronchi. Il punto del rilevamento è stata la foce del Rio Dugale d

Veneto : Legambiente - per Lago di Garda solo un punto su sei fuori dai limiti : Verona, 15 lug. (AdnKronos) – Su sei punti monitorati, uno solo è risultato inquinato. è questo, in estrema sintesi, il bilancio del monitoraggio microbiologico realizzato dai tecnici della Goletta dei Laghi nei giorni scorsi, in occasione dell’arrivo sulla sponda veneta del Lago di Garda della campagna di Legambiente, realizzata in collaborazione con il CONOU (Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli ...

Veneto : Legambiente - per Lago S. Croce nessun problema di depurazione (3) : (AdnKronos) – Per il quarto anno consecutivo, grazie alla collaborazione con Enea, è stata monitorata anche la presenza di microplastiche nelle acque dei laghi, focalizzando l’attenzione sull’apporto degli impianti di trattamento delle acque reflue rispetto alla quantità di microplastiche presenti. Per la prima volta la campagna di Legambiente ha monitorato le microplastiche anche nel Lago di Santa Croce.‘Il ...

Veneto : Legambiente - per Lago S. Croce nessun problema di depurazione : Belluno, 15 lug. (AdnKronos) – Il Lago Santa Croce non presenta particolari criticità dal punto di vista della depurazione. è questo, in estrema sintesi, il bilancio del monitoraggio microbiologico realizzato dai tecnici della Goletta dei Laghi nei giorni scorsi, in occasione dell’arrivo sul Lago di Santa Croce della campagna di Legambiente, realizzata in collaborazione con il CONOU (Consorzio nazionale per la gestione, ...

Veneto : Legambiente - per Lago S. Croce nessun problema di depurazione (2) : (AdnKronos) – Il lavoro dei tecnici si è concentrato principalmente su due fronti di indagine: quello delle microplastiche in acqua e quello dell’inquinamento microbiologico. La qualità delle acque del Lago di Santa Croce è un elemento imprescindibile per lo sviluppo del territorio, soprattutto per quanto riguarda la vocazione turistica. Nelle analisi della Goletta dei Laghi vengono prese in esame le foci dei fiumi, torrenti, ...

Veneto : Anci - pronti a firmare protocollo Legalità : Venezia, 3 lug. (AdnKronos) - La presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, commenta con soddisfazione la decisione della Regione Veneto di approvare il rinnovo del protocollo della legalità: “siamo pronti a firmarlo immediatamente. In questi mesi l’Anci Veneto ha lavorato con la Prefettura di

Veneto : Regione rinnova il protocollo di Legalità (2) : (AdnKronos) - “L’esperienza ci insegna che i protocolli di legalità assumono una valenza significativa nella capacità di anticipare la soglia delle verifiche – sottolinea Zaia – e, di conseguenza, della prevenzione antimafia, in quanto, attraverso questa consolidata forma di collaborazione interisti