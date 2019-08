La Stampa | Juve in pole | ma diversa Napoli e Inter se la giocheranno fino alla fine

Juve - per la Stampa spagnola il Barcellona vuole Emre Can : Il calciomercato potrebbe regalare clamorose sorprese in questi ultimi 10 giorni di trattative: come è noto infatti il mercato nei principali campionati europei chiuderà il 2 settembre e potrebbero esserci grandi novità in tema acquisti e cessioni per le società di vertice di Serie A. Su tutte la più attiva sembrerebbe la Juventus, che vuole piazzare sul mercato alcuni esuberi: i giocatori che potrebbero lasciare Torino sono Rugani, Matuidi e ...

La rassegna Stampa di venerdì 23 agosto – In primo piano Icardi e i problemi della Juve [FOTO] : La rassegna stampa di venerdì 23 agosto – Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi dedicano spazio ancora una volta alla questione Icardi e ai numerosi problemi della Juventus tra le difficoltà nella cessione degli esuberi e la vicenda Sarri, costretto a saltare le prime due gare di campionato. “Juve cassa per Icardi” scrive la Gazzetta dello Sport nel suo riquadro centrale. “Juve a handicap” si ...

La Stampa : Tra Icardi e la Juve esiste un patto di ferro : C’è una promessa da onorare tra Juventus e Icardi. A scriverlo è La Stampa. Nonostante nel mercato tutto può succedere, “la Juventus e Mauro Icardi fanno sul serio. Al punto di aspettarsi a vicenda, rispettando quel patto siglato qualche mese fa per trasformare questo clamoroso fidanzamento in un matrimonio duraturo. Il tempo stringe, tra una decina di giorni si chiudono le trattative, ma il quadro è sempre più chiaro: il club ...

La Stampa : le possibilità di Neymar alla Juve e Dybala al Psg : La Juve entra nella trattativa per Neymar e si rincorrono le voci di un possibile passaggio di Dybala al Psg, come riporta La Stampa un’ipotesi fortemente smentita dal club bianconero, confermata parzialmente da fonti del Psg e avallata dall’entourage del calciatore. La verità arriverà solo tra qualche giorno, ma il volo in Borsa della Juve di ieri lascia presagire che ci siano altre rivoluzioni in vista. Ora nella capitale francese si attende ...

Neymar alla Juventus/ Dybala più 100 milioni : Stampa brasiliana scatenata : Neymar alla Juventus, pronta un'offerta di Dybala più 100 milioni di euro. La stampa brasiliana convinta della proposta bianconera

La Stampa : non è stata un’estate da Juve incartata sul mercato. Il malanno di Sarri è psicosomatico? : In pole position per diritto acquisito Gigi Garanzini, su La Stampa, non è tenero con la Real casa bianconera. Il suo consueto colonnino Controcampo è così titolato “una vigilia diversa che dà fiducia alle sfidanti”. Definisce i bianconeri in pole position per il campionato che prenderà il via il prossimo week-end ma la definisce una pole-position “per diritto acquisito: ci si è fermati alle libere e le vere qualifiche non si sono ...

La rassegna Stampa di lunedì 19 agosto – La coppia dei sogni - Icardi ultimatum - a chi la 9 della Juve? [FOTO] : rassegna stampa – Tanto mercato sulle prime pagine sportive di oggi. E non poteva essere altrimenti visto che mancano meni di due settimane alla chiusura della sessione estiva e 5 giorni all’inizio del campionato. La Gazzetta dello Sport apre con l’Inter titolando: “La coppia dei sogni”, in riferimento a Sanchez-Lukaku con il cileno vicinissimo ai nerazzurri. Interessante focus della rosea su cosa manca ad ...

La rassegna Stampa di mercoledì 14 agosto – Lukaku spacca tutto - la Juve blocca il mercato [FOTO] : rassegna stampa – Sulle prime pagine sportive di oggi si parla come sempre di calciomercato. E’ la Juventus a dettare legge anche in questo ambito. La Vecchia Signora deve cedere almeno 5-6 giocatori prima di pensare all’ultimo colpo in entrata. Il Monaco è piombato su Rugani e Matuidu, stando a quanto riporta l’odierna edizione de “La Gazzetta dello Sport“. Il Bayern rivuole Mandzukic. Sempre i ...

Forgione : “La prona Stampa tace sui problemi in casa Juventus” : Lo scrittore e giornalista Angelo Forgione, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un post che richiama l’attenzione sul silenzio della stampa nazionale della situazione in casa Juventus Angelo Forgione, fondatore del V.A.N.T.O., sottolinea come i mezzi di informazione non palesino ciò che, anche con una semplice analisi, è un problema non da poco nei conti del club bianconero: “Forse non ve ne siete accorti ma c’è un ...

La rassegna Stampa di lunedì 12 agosto – Le prime pagine di calcio : “Juve e Icardi - i promessi sposi” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. A tenere banco nelle ultime ore è soprattutto il calciomercato, nel dettaglio da decidere il futuro dell’attaccante Mauro Icardi: “Juve e Icardi, i promessi sposi”, titola la rosea in prima pagina, il calciatore ...

Rassegna Stampa di domenica 4 agosto - le prime pagine di calcio : mercato Juve tra Dybala - Lukaku e Danilo [FOTO] : Rassegna stampa di domenica 4 agosto – In primo piano il calciomercato della Juventus, con la questione sempre aperta dello scambio Dybala-Lukaku e l’avvicinamento a Danilo. “Lukaku ultimo round” scrive la Gazzetta dello Sport. “Juve e Inter al duello finale, blitz di Paratici, Marotta rilancia?“. “L’assist di Danilo: ‘Per la Juve mi taglio l’ingaggio’” è lo spazio ...

La rassegna Stampa di mercoledì 31 luglio – Le prime pagine di calcio : “Juve-Lukaku - sì” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’, sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato con un vero e proprio valzer di attaccanti. La Juventus si avvicina sempre di più Lukaku, può andare in porto lo scambio con il Manchester United che riguarda anche Dybala, la ...

La rassegna Stampa di sabato 27 luglio – Le prime pagine di calcio : “bomba sul mercato della Juventus” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Intervista a Godin in prima pagina per la rosea, il difensore dell’Inter si candida ad essere un grande protagonista la prossima stagione ma la bomba clamorosa riguarda il calciomercato. Una voce dall’Inghilterra, ...

La rassegna Stampa di giovedì 25 luglio – La Juve vince ma l’Inter c’è - continua la dinastia Maldini [FOTO] : rassegna stampa – Sulle prime pagine dei giornali in edicola oggi, 25 luglio, la protagonista è Federica Pellegrini. Oro nei 200 stile libero per la nuotatrice quasi 31enne. L’altro protagonista è Gregorio Paltrinieri, dominatore assoluto degli 800. Sulla Gazzetta dello Sport si parla anche di Juventus-Inter, andata in scena ieri. I bianconeri hanno vinto ai rigori, ma l’inter ha dimostrato di essere a buon punto. Spazio ...