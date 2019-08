Judo | Mondiali 2019 | analisi dei tabelloni ed il possibile cammino degli azzurri

Judo - Mondiali 2019 : il calendario giorno per giorno. Quando e a che ora gareggeranno gli azzurri a Tokyo : Grande attesa a Tokyo (Giappone) per i Campionati Mondiali 2019 di Judo, che si svolgeranno da domenica 25 agosto a domenica 1 settembre al Nippon Budokan della capitale nipponica, sede delle gare olimpiche di Judo nel 2020. Si parte questa domenica a partire dalle ore 11.00 locali (le 4 della notte in Italia) con i primi incontri delle categorie -48 kg femminili e -60 kg maschili, in cui sarà impegnato il primo azzurro Elios Manzi. Il programma ...

Judo - Mondiali 2019 : i favoriti di tutte le categorie di peso. Giappone per cannibalizzare la competizione : Il countdown per l’inizio dei Campionati del Mondo 2019 di Judo sta per esaurirsi, sabato 24 agosto andrà in scena il sorteggio generale della manifestazione mentre a partire da domenica 25 agosto si farà sul serio con i primi combattimenti. 860 atleti provenienti da 149 Paesi si daranno battaglia al Nippon Budokan di Tokyo per contendersi il trono iridato e per guadagnare punti preziosissimi in ottica qualificazione olimpica. Andiamo ad ...

Judo - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Gli azzurri storicamente faticano nel contesto iridato : Mancano ormai solo tre giorni al via del Campionato del Mondo 2019 di Judo e la Nazionale italiana è pronta per recitare un ruolo da protagonista fin dalle prime giornate della manifestazione in programma da domenica 25 agosto a domenica 1 settembre. Il movimento judistico tricolore è in salute come dimostrano tra l’altro gli ottimi risultati a livello giovanile delle ultime stagioni, tuttavia il contesto di un Mondiale senior è tutta ...

Judo - Mondiali 2019 : appuntamento chiave per la qualificazione olimpica. La situazione degli azzurri nei ranking verso Tokyo 2020 : Il conto alla rovescia sta per esaurirsi, tra quattro giorni si farà sul serio con la prima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2019 di Judo, in programma dal 25 agosto al 1° settembre. Oltre al valore intrinseco di una rassegna iridata, la manifestazione avrà una valenza cruciale anche in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2020 dato che verranno messi in palio la bellezza di 2000 punti per il ranking a Cinque Cerchi. L’Italia ...

Judo - Mondiali 2019 : a forte rischio la presenza del dieci volte campione iridato Teddy Riner a Tokyo : Mancano ormai quattro giorni al via del Campionato Mondiale 2019 di Judo, una manifestazione imponente che può contare la bellezza di 860 atleti iscritti tra cui le stelle più scintillanti del panorama internazionale della disciplina. Purtroppo una di queste stelle, la più famosa e vincente di tutte, potrebbe non essere presente sui tatami del Nippon Budokan di Tokyo per la rassegna iridata. Stiamo parlando del leggendario francese Teddy Riner, ...

Judo - Mondiali 2019 : il calendario completo. Programma - orari - tv e streaming. Fuso orario di 7 ore con Tokyo : Continua il conto alla rovescia in vista dell’inizio ufficiale degli attesissimi Campionati del Mondo 2019 di Judo, in Programma da domenica 25 agosto a domenica 1 settembre al Nippon Budokan di Tokyo, in Giappone. Gli 866 atleti iscritti alla rassegna iridata avranno la possibilità di combattere sugli stessi tatami che tra un anno ospiteranno le gare olimpiche, con l’obiettivo di andare a caccia di una medaglia e di punti ...

VIDEO Judo - l’Italia partecipa alla Festa del Coraggio a Tokyo! Tamburi e balli tribali prima dei Mondiali! : Da domenica 25 agosto a domenica 1 settembre si terranno a Tokyo, in Giappone, i Mondiali di Judo: l’Italia si trova già nella capitale nipponica ed ha preso parte alla tradizionale Festa del Coraggio, fatta di balli tribali e musica a ritmo di Tamburi, come testimoniato da una delle azzurre presenti, Odette Giuffrida, che ha postato il VIDEO sui social. IL VIDEO DELLA Festa DEL Coraggio DI ...

Judo - Mondiali 2019 : l’Italia verso la rassegna iridata con un gruppo giovane e consolidato. Parola d’ordine : incamerare più punti possibili verso Tokyo 2020 : La marcia di avvicinamento all’appuntamento più importante dell’anno sta ormai per concludersi per la Nazionale Italiana di Judo, impegnata dal 25 agosto al primo settembre nei Campionati del Mondo 2019 di Tokyo, in Giappone. Si combatterà al Nippon Budokan per una rassegna iridata ricca di significati, e valevole anche come Test Event in vista dei Giochi Olimpici 2020, ma l’obiettivo principale per gli atleti azzurri sarà ...

Judo - Mondiali 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Da domenica 25 agosto a domenica 1 settembre va in scena a Tokyo l’attesissimo Campionato del Mondo 2019 di Judo, evento clou della stagione pre-olimpica. 889 atleti provenienti da 152 Paesi si daranno battaglia al Nippon Budokan per salire sul podio iridato e per accumulare punti fondamentali in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Per l’Italia saranno presenti 13 Judoka, 9 uomini e 4 donne, che proveranno a ben figurare e a ...

Judo - i ranking olimpici aggiornati alla vigilia dei Mondiali : 7 azzurri virtualmente qualificati a Tokyo 2020 : Mancano ormai meno di due settimane al via dell’appuntamento più importante della stagione nel Judo, i Campionati del Mondo 2019 di Tokyo in programma dal 25 agosto all’1 settembre. La rassegna iridata si disputerà nello storico Nippon Budokan, impianto progettato per i Giochi olimpici del 1964 e sede delle gare di Judo anche in occasione delle Olimpiadi dell’anno prossimo. Il percorso di qualificazione a Cinque Cerchi sta per ...

Judo - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Torna Elios Manzi - Matteo Marconcini cambia categoria : Il tempo trascorre sempre velocemente e l’inizio dei Mondiali di Judo, in programma al Nippon Budokan a Tokyo dal 25 agosto al 1° settembre, si avvicina. La Nazionale guidata dal Direttore Tecnico Kyoshi Murakami non vuole recitare il ruolo di comparsa nel grande show sul tatami giapponese e dunque si tenterà di esprimere il 100% delle proprie qualità per gettare il cuore oltre l’ostacolo, come si suol dire. Sono stati resi noti i ...