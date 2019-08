Incidente Messina | scontro tra auto e scooter | Aurora muore a 14 anni mentre va a una

Fonte : fanpage

(Di sabato 24 agosto 2019)mortale in via Consolare Pompea a: una ragazza di 14De Domenico, è morta dopo che losul quale viaggiava, guidato dal fratello, si è scontrato frontalmente contro una Peugeot 206, che stava effettuando un tentativo di inversione di marcia. I due ragazzi sono stati sbalzati contro un palo della luce e poi sull'asfalto. Aperta un'inchiesta. "Non essere triste, la tua anima vivrà per sempre accanto alla tua famiglia".

MessinaMag : Tragico incidente ieri sera a Messina in via Consolare Pompea, in direzione centro - notizieit : Messina, tragico #incidente: morta giovane di 15 anni - ilSicilia : Nello scontro tra un’auto e uno scooter ha perso la vita una ragazza di 14 anni. #incidentemortale | #Messina… -