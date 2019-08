Ciclismo – Inchiesta Aderlass | l’UCI squalifica Petacchi | i dettagli

Ciclismo – Morte Lambrecht - aperta un’inchiesta per stabilire le cause che hanno determinato il decesso : Un tribunale polacco ha avviato una indagine per capire cosa abbia provocato la Morte di Bjorg Lambrecht La giustizia polacca ha intenzione di vederci chiaro sulla Morte di Bjorg Lambrecht , deceduto nella giornata di ieri durante la terza tappa del Giro di Polonia. Lapresse E’ stata infatti aperta un’inchiesta da un tribunale di Varsavia per accertare le cause che hanno determinato il decesso del corridore della Lotto-Soudal, ...

