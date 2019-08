Zingaretti | Accuse di Renzi sono ridicole e offensive

Fonte : blogo

(Di venerdì 23 agosto 2019) In queste ore più che il confronto PD-M5S a preoccupare è il confronto interno al PD. Infatti, da una parte i capigruppo dem e pentastellati sidetti in sintonia su molti temi e pronti a lavorare insieme in un clima positivo e costruttivo, dall'altro, all'interno del Partito Democratico, volano stracci... Oggi l'incontro Pd-M5S.: "Gentiloni vuol far saltare l’accordo". Ma ai Dem conviene? Incontro 5 Stelle-Pd nel pomeriggio. Di Maio: il primo dei 10 punti è il taglio dei parlamentari. Da lì si capisce se c’è la volontà di cambiare Ancora una volta la colpa è principalmente di Matteo, che in queste giornate in cui si sta dedicando all'insegnamento della politica ai giovanissimi, si è lasciato scappare un commento su un presunto boicottaggio dell'accordo PD-M5S da parte del Presidente del ...

