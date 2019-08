Virale la foto dello speaker neozelandese con il bebé in aula

Texas - agenti arrestano afroamericano e lo legano a una corda : la foto diventa Virale : L’immagine evoca il trattamento riservato ai neri quando la schiavitù negli Stati Uniti era ancora in vigore. Due poliziotti bianchi a cavallo, immortalati da una foto poi circolata sui social, legano a una corda un cittadino afroamericano già ammanettato e lo trascinano per le strade di Glaveston, Texas. La foto è stata scattata sabato 3 agosto da un passante che l’ha postata online facendola diventare virale. Un episodio che ha ...

Le nonne italiane coi bimbi migranti in braccio : la foto (bellissima) diventa Virale : Una foto di tre anziane con tre bimbi ospiti di un centro d'accoglienza di Campoli del Monte Taburno (Benevento) sta facendo...

Francesca Cipriani come mamma l’ha fatta fa svenire i fan : foto Virale : È un luglio particolarmente bollente dalle parti di Francesca Cipriani. La showgirl che ha da poco spento 35 candeline e festeggiato in uno dei locali più esclusivi di Milano, continua a infiammare la rete con scatti provocanti. E se ieri ha ‘alzato la temperatura’ con una foto del suo prorompente lato A, oggi tocca al lato B. Per chi si fosse perso il primo scatto, la Cipriani, che per la cronaca le indiscrezioni la vorrebbero di nuovo a La ...

Francesca Sofia Novello in topless! La foto hot della fidanzata di Valentino Rossi diventa Virale [GALLERY] : Francesca Sofia Novello in topless ad Ibiza: ‘Chi’ immortala la fidanzata di Valentino Rossi senza costume e il web si scatena La MotoGp si ferma per la pausa estiva e Valentino Rossi si gode la sua meritata vacanza in compagnia della fidanzata Francesca Sofia Novello. Mentre il ‘Dottore’ prova a sgomberare la mente dai pensieri legati alla prima parte di stagione, tutt’altro che positiva, la bellissima ...

Gomez chiama - Petagna risponde : il ritiro… “invecchia” - il siparietto diventa Virale [FOTO] : Le squadre vanno in ritiro. Si inizia a lavorare duramente, ma c’è anche chi trova il tempo e il modo di scherzare. E’ il caso del Papu Gomez e di Andrea Petagna, ex compagni all’Atalanta e grandi amici, che fanno divertire i followers sui social. Ad iniziare il siparietto è il fantasista dell’Atalanta con una serie di immagini pubblicate su Instagram, alle quali è applicato un filtro che invecchia il volto. Ecco ...

Ravioli di mare/ Foto - la stella di mare diventa Virale sul web : Ravioli di mare, una particolarissima forma di stella marina ha creato molta curiosità sul web tanto da far diventare virali alcune immagini della stessa.

Alle nozze della nipote nonno mangia solo davanti alla foto della moglie morta : lo scatto è Virale : Una sposa della Virginia Occidentale ha catturato un'immagine potente durante il suo matrimonio. Sahrah Elswick ha fotografato suo nonno seduto su una balla di fieno davanti a una sedia su cui avevano messo delle fotografie dei loro cari scomparsi. Tra quelle foto, c’era anche quella della nonna della sposa e moglie del nonno. Con lei l’anziano ha deciso di “condividere” un momento del matrimonio della loro nipote allontanandosi dal posto ...

Il ragazzo in sedia a rotelle sollevato dal pubblico al concerto rock - la foto è Virale : È uno sguardo felice quello di Alex. È a un concerto, ma soprattutto sta facendo una cosa che in sedia a rotelle sembrerebbe impossibile. Grazie ai ragazzi che erano sotto il palco, Alex è riuscito ad arrivare sopra la folla, è stato sollevato, in mezzo a più di 100mila persone, insieme alla sua carrozzina, come una vera rock star. Il fotografo Daniel Cruz ha immortalato il momento in cui Alex è più in alto di tutti gli altri al Resurrection ...

Ragazzo disabile sollevato in aria dal pubblico al concerto : la foto è Virale : Gli organizzatori del Resurrection Fest hanno organizzato tutto alla perfezione, soprattutto per quanto riguarda lo spazio dedicato alle persone con disabilità. Nonostante questo, il Ragazzo...

Francesco Totti in fila per l’insalata di riso in spiaggia - la foto diventa Virale : Francesco Totti ha trascorso una giornata di mare a Sabaudia e ha pensato bene di pranzare sullo stabilimento, mettendosi in fila per prendere un'insalata di riso. A fare la foto, la giornalista Maria Letella, che si è complimentata per l'educazione mostrata dal calciatore in una circostanza così comune, scrivendo: "La differenza tra un grande calciatore e un grande calciatore che è anche una persona ben educata. #FrancescoTotti in fila per ...

Nuova regola Facebook per le foto e il loro utilizzo : insensato il messaggio Virale : Da un paio di giorni impazza il messaggio relativo alla presunta Nuova regola Facebook per le foto e il loro utilizzo. Proprio sul social network di Zuckerberg a più di qualcuno sarà capitato di imbattersi in un messaggio copiato e incollato su molte bacheche di contatti. Questi ultimi condividendo un testo a dire la verità insensato, pensano proprio di fare la differenza e tutelare la loro pruivacy. Così non è per nulla, in realtà. Dello ...

Clementino - foto hot diventa Virale/ La Iena la cancella ma per tutti è Clementone! : Clementino, la foto hot che diventa virale sui social ha cambiato il corso della storia del rapper. Quale sarà il suo commento?

Mondiale Femminile - Eriksson-Harder divise ma unite : il loro bacio (da ‘rivali’) diventa Virale [FOTO] : Il Mondiale Femminile è riuscito a riscuotere un successo inaspettato, in Italia e non solo. Molto seguito ha riscontrato una competizione che solitamente veniva ‘snobbata’ dai più. Ma a far parlare non sono soltanto le storie ‘di campo’, ma anche quelle che si vengono a creare fuori. Come la storia, d’amore, tra la svedese Magdalena Eriksson e la danese Pernille Harder, ‘divise ma unite’. unite da ...