Traffico Roma del 23-08-2019 ore 14 | 30

(Di venerdì 23 agosto 2019) ANCORA QUALCHE PROBLEMA PER ILAL FLAMINIO A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIALE TIZIANO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE MANILA. SOSPESO DI CONSEGUENZA IL SERVIZIO DEL TRAM 2 TRA FLAMINIO E PIAZZA MANCINI, ATTIVO COMUNQUE UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO. INCIDENTE ANCHE SU VIA LAURENTINA, RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DI VIA ACQUA ACETOSA OSTIENSE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. SU VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DALLA CITTÀ: CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI ED IL RACCORDO ANULARE, NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE DI MAGGIOR. RICORDIAMO CHE PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RESTA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHETTI VERSO LO STADIO OLIMPICO; TERMINE DEI LAVORI E RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE LA LINEA A DELLA METROPOLITANA ...

