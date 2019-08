Torino | Cairo non si demoralizza dopo la sconfitta E parla di mercato | “Verdi? Ecco la

Torino - il retroscena di Cairo : “potevo prendere Ribery…” : “Un acquisto mediatico? Li ho fatti in passato e non hanno portato bene. Con Recoba riempimmo la tribuna, ma alla fine non fece un grande campionato. Ora penso alle cose utili, Ribery avremmo potuto prenderlo anche noi se ci fossimo impegnati. Ma non è il tipo di giocatore che volevo per rafforzare la squadra”. Sono le dichiarazioni di Urbano Cairo, presidente del Torino, intervenuto ai microfoni di Sky prima della partita di ...

Verdi Torino – Trovato l’accordo tra Cairo e Adl - formula innovativa : L’esterno azzurro Simone Verdi è sempre più vicino a vestire la maglia del Torino. Il Corriere dello Sport riporta dell’accordo tra Il patron azzurro ed il presidente Cairo. Verdi Torino – Stando a quanto riportato dal quotidiano, i due presidenti hanno Trovato un’intesa di mercato che può soddisfare entrambe le parti, il prestito oneroso per 10 milioni di euro. Le opzioni dopo il prestito sarebbero due, cessione ...

Calciomercato Torino - da Cairo arrivano indicazioni sul colpo in attacco : Il Torino vince e convince in Europa League, inizio da protagonista per i granata che hanno intenzione di fare sul serio in campionato, il Calciomercato non è ancora decollato, il presidente Cairo ha in mente almeno due colpi anche se decide di mantenere il profilo basso in un’intervista riportata a ‘La Gazzetta dello Sport’: «In avanti abbiamo Belotti, Zaza, Iago, Berenguer, i giovani Millico e Rauti che piacciono al ...

Calciomercato Torino - Cairo allo scoperto su Belotti - Sirigu e Verdi : Il Torino è in campo per il match di Europa League contro lo Shaktyor Soligorsk, nel primo tempo granata in vantaggio per 2-0. Interessanti indicazioni da parte di Urbano Cairo che ha parlato di Calciomercato, Sirigu e Belotti non si muovono: “Abbiamo ricevuto diverse proposte”, ha dichiarato Cairo. “Ma Salvatore Sirigu è una persona straordinaria e un uomo spogliatoio, che resta qui. Lui ha sempre voglia di migliorarsi e ...

Calciomercato Torino - importanti dichiarazioni di Cairo : “Ho avute molte richieste - ma…” : “Ho avuto tantissime richieste per i miei giocatori, ho detto tanti no. L’obiettivo era tenere la squadra inalterata per poi fare qualcosa da qui alla fine del mercato. Ci stiamo lavorando, dobbiamo fare le cose al momento giusto. E comunque non era oggi il giorno in cui avremmo schierato l‘eventuale ciliegina“. Queste le parole a Sky Sport del presidente del Torino Urbano Cairo, che parla di mercato nel ...

Torino - Cairo soddisfatto : l’Europa League ed il calciomercato : “Adesso è importante fare una cosa per volta. Pensiamo prima al doppio impegno europeo con il Debrecen, che è una buonissima squadra. Poi se le cose procederanno come io mi auguro faremo i giusti ragionamenti con il mister, discorsi che comunque stiamo già facendo. Una cosa per volta“. Sono le dichiarazioni di Urbano Cairo, presidente del Torino, intervenuto ai microfoni di Radio1 sull’argomento mercato. “Miglior momento ...

Torino - Cairo : “I nostri giocatori sono ambiti - abbiamo respinto molte richeste”. E sull’Europa League… : “I nostri giocatori sono ambiti, ci sono state tante tante richieste. Senza fare nomi vi dico che ho dovuto dire 9 no”. Lo ha dichiarato Urbano Cairo, presidente del Torino, oggi a Bormio, in visita al ritiro della squadra granata. Il patron ha elogiato i componenti della rosa: “L’anno scorso Iago Falque ha avuto dei problemi di infortunio, ma io so quanto vale, adesso ha anche il numero 10. Se siamo arrivati al ...

Calciomercato Torino - il West Ham piomba su Belotti : Cairo rifiuta 60M : Andrea Belotti è entrato nel mirino del West Ham per il dopo-Arnautovic: offerta da 60 milioni di euro, ma il Torino alza il muro.“powered by Goal”A dieci giorni dal debutto nei preliminari d’Europa League, il Torino vede minacciato dal Calciomercato un altro pezzo pregiato, forse il più pregiato di tutti: il capitano Andrea Belotti.Secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, sull’attaccante bergamasco, capitano della formazione ...

Torino - Cairo conferma : «Europa League ad Alessandria» : Il Torino si appresta ad affrontare una stagione certamente impegnativa e che porterà la formazione granata, guidata ancora una volta da Walter Mazzarri, a disputare anche l’Europa League in seguito all’esclusione del Milan che aveva ottenuto la qualificazione sul campo. L’esordio della squadra piemontese nella competizione continentale è previsto il prossimo 25 luglio, ma la […] L'articolo Torino, Cairo conferma: «Europa ...

MERCATO NAPOLI – Il Torino su Simone Verdi. Nel mirino di Cairo anche un altro azzurro : CalcioMERCATO – Il Torino su Simone Verdi e non solo. In vista della prossima partecipazione all’Europa League, il Torino sembra intenzionato a costruire una rosa di tutto rispetto. L’edizione odierna di TuttoSport riporta di un forte interessamento da parte del club di Urbano Cairo nei confronti di Simone Verdi, calciatore del NAPOLI. La valutazione, sempre stando al quotidiano piemontese, sarebbe sui 17 milioni di euro ...

Torino - Cairo annuncia la sede della partita di Europa League : si gioca ad Alessandria. E sul mercato… : “La prima partita il Toro la giocherà ad Alessandria. Ci dispiace molto, soprattutto per i tifosi, non poter iniziare la stagione allo stadio Grande Torino, ma i concerti estivi finiscono troppo a ridosso e non si farebbe in tempo a sistemare il manto erboso”. Lo ha detto il patron del Torino, Urbano Cairo, a Milano a margine della presentazione dei palinsesti di La7, in vista dell’esordio nei preliminari di Europa ...

Le notizie del giorno : scandalo nel mondo del calcio - Cairo fa sognare il Torino - ultime su cessione Milan : scandalo NEL mondo DEL calcio – Scoperto un complesso sistema di frode posto in essere da una società calcistica della Vallesina“, nelle Marche, “attraverso la fittizia corresponsione di compensi sportivi e la contestuale annotazione in contabilità di elementi passivi indeducibili per oltre 2 milioni di euro”. E’ la nota pubblicata nelle ultime ore dalla guardia di finanza, l’operazione è denominata ‘Cartellino giallo’ ed è stata ...

Torino in Europa League - Urbano Cairo lancia Mazzarri : "Col 3-4-3 arriverà un attaccante. Tre belle ipotesi" : La qualificazione del Torino ai preliminari di Europa League, per effetto della squalifica del Milan, "è un punto di partenza e non di arrivo". Il presidente granata Urbano Cairo, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, sprona i suoi giocatori e "lancia" Walter Mazzarri: sarà una squadra d'assalto,

Torino - il presidente Cairo a 360° : dal rinnovo di Mazzarri al super colpo di mercato per l’Europa : Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha raccontato la sua squadra a “La Gazzetta dello Sport”. Il numero uno granata fa un bilancio della stagione: “Soddisfazione per l’ottimo campionato scorso: 63 punti e vittorie prestigiose con squadre che ci hanno preceduto, Atalanta, Inter, Milan… Negli ultimi 15 anni chi ha fatto 63 punti mai è rimasto fuori dall’Europa. Il fato ha rimesso a posto le cose. Spiace per il ...