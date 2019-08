Parma-Juventus e Fiorentina-Napoli | gli anticipi di Serie A in… pillole

Parma-Juventus - Nedved : “Cessioni? Sì - ecco cosa faremo. E su Icardi…” : PARMA JUVENTUS Nedved- Come annunciato nella giornata di ieri, Maurizio Sarri dovrà stare a riposo per un paio di settimane, quindi non si siederà in panchina per i match contro Parma e Napoli. Il neo tecnico bianconero non sarà presente neanche in conferenza stampa, al suo posto Nedved e non il secondo allenatore Martusciello. Prima […] More

Parma-Juventus - Nedved sostituisce Sarri in conferenza : “il mister non sta affrontando una cosa semplice…” : Il dirigente bianconero ha presentato la sfida contro il Parma al posto di Sarri, alle prese con una fastidiosa polmonite Prima vigilia di campionato per la Juventus, che domani affronterà il Parma nella giornata numero uno della nuova Serie A. Assente giustificato in conferenza Maurizio Sarri, alle prese con una fastidiosa polmonite che gli farà saltare le prime due giornate. AFP/LaPresse Al suo posto si è presentato davanti ai media ...

Slitta il debutto di Sarri alla Juventus - salterà Parma e Napoli : Per vedere Maurizio Sarri debuttare ufficialmente come nuovo allenatore della Juventus bisognera' aspettare quasi certamente il 15 settembre

La Juventus lavora in vista del Parma - ma Sarri al Tardini non sarà in panchina : Questo pomeriggio la Juventus ha svolto l'allenamento dell'antivigilia della gara contro il Parma. Ormai, i bianconeri sono davvero vicinissimi all'esordio in campionato. Maurizio Sarri sta facendo lavorare intensamente la sua affinché possa essere pronta per il match di sabato alle 18. Il tecnico, però, non sta partecipando in campo con la sua Juve a causa della polmonite, ma sta comunque seguendo gli allenamenti dai monitor. Purtroppo Maurizio ...

Serie A - Parma-Juventus sabato 24 sarà in tv e in streaming su Sky : Parma-Juventus sarà la prima partita della prossima Serie A e si giocherà sabato 24 agosto con fischio d'inizio fissato per le ore 18,00. Un esordio non certo semplice per la formazione bianconera, campione d'Italia in carica, che dovrà fare i conti con la voglia di far bene dell'undici emiliano di mister D'Aversa. Gervinho e compagni potrebbero mettere in difficoltà senz'altro la Juventus, per cui si preannunciano novanta minuti decisamente ...

Parma-Juventus : Bonucci favorito su de Ligt - Dybala probabile titolare : Parma-Juventus, con ogni probabilità, non sarà la prima uscita ufficiale sulla nuova panchina di Maurizio Sarri. Il tecnico è ancora alle prese con la polmonite e quindi in panchina al Tardini, sabato alle 18, dovrebbe esserci il suo vice Martusciello. Il tecnico ex Napoli sta comunque preparando la formazione nonostante il riposo forzato imposto dal problema fisico e ha già scelto nove degli undici titolari, mancano due pedine con un doppio ...

Juventus - Buffon : “L’importante è partire col piede giusto. La trasferta a Parma non è soft” : “La trasferta a Parma non è proprio il modo più soft per partire. Con la maglia della Juve, al Tardini ho sempre sofferto: partire difficili, vittorie sudate e ogni tanto anche qualche delusione. Ma la prima giornata è fondamentale. partire col piede giusto aiuta a prendere fiducia e ad affrontare al meglio l’avvio di stagione. Soprattutto quando alla seconda è già in programma uno scontro diretto. Ma per pensare al Napoli ci ...

Probabili formazioni Parma-Juventus : Ronaldo recuperato e in campo dall'inizio : Parma-Juventus sarà la prima partita della Serie A 2019-20 ed è in programma alle ore 18 di sabato prossimo, 24 agosto. Un esordio dunque in trasferta per i bianconeri di Maurizio Sarri, che potrebbe non essere in panchina a causa di problemi di salute. Il Parma è una squadra che si è mossa molto bene in questo calciomercato e che punterà magari a qualcosa in più di una comoda salvezza. Nelle Probabili formazioni di questo match non sembrano ...

Juventus - il Parma ai raggi X : velocità ed esperienza le armi di D’Aversa : Parma-Juventus sarà il primo test nel campionato di Serie A 2019-2020 per le due squadre. Al Tardini, gli emiliani proveranno a piazzare la prima sorpresa stagionale mettendo sul piatto un 4-3-3 tutto velocità in attacco e con una difesa fondata sul carisma e l’esperienza dei suoi interpreti. Il giovane tecnico D’Aversa, dopo la passata annata da esordiente nel massimo campionato in cui ha salvato agevolmente la sua neopromossa, ha tutta ...