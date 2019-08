Ounas non convocato per la prima a Firenze

Scarcerato ultras del Frosinone - ora Ounas rischia di essere denunciato e di pagare un risarcimento! : Scagionato ultras del Frosinone, ora è pronto a denunciare Ounas e a chiedere un congruo risarcimento ilmessaggero.it riporta che il capo ultras del Frosinone, Luca R. di 38 anni, finito in manette tre mesi fa con l’accusa di essere l’autore della rapina ai danni di Adam Ounas, giocatore del Napoli, sia stato scagionato dal tribunale del Riesame. I FATTI – Il 28 aprile scorso Adam Ounas, al termine della partita contro ...

Ounas – Non solo il Lille - si fa avanti un club di Serie A : Ancora non è noto il futuro di Adam Ounas, oltre al Lille anche una squadra italiana con ottimi rapporti con Adl si fa avanti per il Campione d’Africa. Ounas – Sul franco-algerino piomba il Cagliari che, dopo l’affare Rog, punta a strappare anche l’esterno azzurro ma ha pronta anche un’alternativa. Adam Ounas, dopo non aver quasi mai giocato con Sarri, ha aumentato il minutaggio con Ancelotti ed, in alcune ...

SKY – Il Napoli non molla James Rodriguez - l’alternativa è Pépé con Ounas contropartita : SKY – Il Napoli non molla James Rodriguez, l’alternativa è Pépé con Ounas contropartita Il Napoli non molla James Rodriguez, l’ alternativa è Pépé del Lilla, con Adam Ounas come contropartita tecnica. È quanto riportato dal collega di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul suo sito internet. “Il Napoli che invece non molla James Rodriguez, con il Real Madrid che non è disposto a fare passi indietro e sul quale prova ad ...

Rapina a Ounas dopo Frosinone-Napoli : domiciliari per cinque tifosi ciociari : Questa mattina gli agenti della Digos di Frosinone, in collaborazione con quelli di Roma, hanno messo agli arresti domiciliari cinque tifosi ciociari. Sarebbero loro i responsabili della Rapina aggravata subita da Adam Ounas il 28 aprile, al termine della partita contro il Frosinone in trasferta. I cinque dovranno adesso rispondere di Rapina aggravata. Sono stati sottoposti a Daspo per 5 anni. Il 28 aprile fu una data turbolenta. Nel pomeriggio, ...

Aggressione Ounas - arresti domiciliari per cinque tifosi del Frosinone : Questa mattina gli agenti della Digos di Frosinone hanno dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di cinque tifosi ciociari ritenuti responsabili della rapina nei confronti di Ounas, il calciatore algerino del Napoli aggredito al termine di Frosinone-Napoli dello scorso 28 aprile. Gli arresti domiciliari sono scattati nei confronti di cinque soggetti appartenenti ad alcuni gruppi organizzati della ...

Kiss Kiss : Allan - Ounas e Koulibaly non arriveranno a Dimaro : Allan, Ounas e Koulibaly raggiungeranno la squadra in seguito, come riferisce oggi radio Kiss Kiss. I tre azzurri sono ancora in vacanza a causa degli impegni con le rispettive nazionali e non faranno in tempo a partecipare al ritiro. La cosa era stata prevista dal momento che entrambi sono arrivati alle fasi finali dei tornei che disputavano. Per loro adesso una meritata vacanza per recuperare in vista del prossimo campionato. Resta da vedere ...

Brahim Hanifi giornalista Algerino elogia Ounas : “Perché Ancelotti non lo fa giocare con continuità?” : Brahim Hanifi, giornalista di El Haddaf TV Algeria è intervenuto a Radio Marte rilasciando alcune dichiarazioni sul calciatore del Napoli: “Ounas ieri ha giocato la sua prima gara da titolare con l’Algeria ed è incredibile ciò che ha fatto. 45 minuti di altissimo livello: gol, assist e tutti ci chiediamo perché Ancelotti non lo faccia giocare con continuità”. Sulla Nazionale algerina: “L’Algeria si candida a vincere la ...