Il robonauta russo Fiodor lanciato con una Soyuz verso l’Iss

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 23 agosto 2019) Si chiamail primomandato nello Spazio dall'agenzia spaziale russa Roscosmos.ieri, giovedì ieri 22 agosto, a bordo di un razzodal cosmodromo di Baikonur, in Kazakhstan, arriverà sulla Stazione spaziale internazionale sabato 24 agosto. Alto 1.80 m per 160 Kg di peso, con il numero d'identificazione Skybot F850,farà compagnia al nostro Luca Parmitano e, soprattutto, al cosmonauta Aleksander Skvortsov, incaricato della sua supervisione, fino al 7 settembre 2019. Scopo della sua missione, testare con una serie di esperimenti in microgravità, l'utilizzo di robot umanoidi per missioni di esplorazione dello Spazio profondo, non affidabili a equipaggi umani. Il nomignoloderiva dall'acronimo Fedor (Final Experimental Demonstration Object Research).

