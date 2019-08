Il M5s gioca la carte dei tre forni | ma è solo un bluff

ilfoglio_it : Primo incontro tra la delegazione grillina e quella del Pd. I dem parlano di ostacoli “non insormontabili”. I 5 Ste… - mikilasosta : RT @allnews24eu: Il M5s tratta con il “Partito che fa l’elettroshock ai bambini per toglierli ai genitori” - AllNews24 - Il M5s gioca su… - allnews24eu : Il M5s tratta con il “Partito che fa l’elettroshock ai bambini per toglierli ai genitori” - AllNews24 - Il M5s g… -

(Di venerdì 23 agosto 2019) La trattativa è ufficialmente iniziata. Questo pomeriggio si è svolto il primo incontro tra le delegazioni del Partito democratico e il Movimento 5 stelle per trovare un accordo sulla base del quale costruire una nuova maggioranza parlamentare. Poco meno di due ore che sono servite, più che altro, p

Dalla Rete Google News

ilGiornale.it

Non è un bluff quello con cui Matteo Salvini cerca di ritornare in partita, ma questo non significa che al momento di calare le carte, cuori e bastoni saranno ...