Governo | primo incontro M5S-Pd clima positivo

Governo - Di Maio : «Si fa come diciamo noi oppure salta tutto». Concluso primo incontro Pd-M5S : Governo, «Niente di insormontabile», dice il Pd. «Dal taglio dei parlamentari dipende il dialogo», replica il M5S al termine dell'incontro dalle 14.15 alle 16 alla Camera...

Crisi Governo : terminato primo incontro Pd-M5S. I dem : «Bene - oltre aspettative» : Il capogruppo Andrea Marcucci: «Riunione positiva». Il Movimento: «Clima costruttivo». Si lavora «in modo da arrivare martedì con un programma condiviso»

Al via il primo incontro tra 5S e dem. Salvini : “Farò di tutto per evitare che il Pd torni al Governo” : Zingaretti in mattinata ha riunito alcuni dirigenti del partito. Orlando: la trattativa non si incaglierà sul taglio dei parlamentari

Crisi di Governo - via alle trattative per il Governo tra M5s e Pd. Oggi alle 14 il primo incontro tra i capigruppo – LA DIRETTA : È il giorno dell’incontro tra i capigruppo di M5s e Pd. Ancora ignoto il posto dove i grillini Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli e i dem Andrea Marcucci e Graziano Delrio (più i vicesegretari Andrea Orlando e Paola De Micheli) si siederanno attorno a un tavolo per iniziare a trattare. L’incontro è programmato alle 14. Dalle 8 e 40 il segretario Nicola Zingaretti e il suo vice Orlando sono nella sede del Nazareno dalle 8 e 40 ...

Primo giorno di consultazioni. Bonino : «Governo del fare e disfare». ?Autonomie : «Sì a un Conte-bis» : Crisi di governo, il Quirinale annuncia consultazioni lampo e un quadro che diventerà chiaro già da giovedì. Il timing della crisi promette di essere molto rapido. In mattinata...

Crisi - primo giorno di consultazioni : al Colle si forma la maggioranza per il non voto. Leu - Autonomie - +Europa : “Governo di svolta”. Zingaretti : “Non possiamo entrare in un Conte bis”- DIRETTA : Al termine del primo giorno di consultazioni al Colle, 24 ore dopo le dimissioni del presidente Giuseppe Conte, c’è una maggioranza ed è quella dei partiti schierati contro l’ipotesi di elezioni anticipate. Il Quirinale ha chiesto innanzitutto velocità nelle decisioni per verificare se davvero c’è la possibilità di realizzare un progetto serio. I primi segnali sono arrivati dal Partito democratico: in mattinata si è radunata la ...

Primo giorno di consultazioni. Bonino : «Governo del fare e disfare». Zingaretti a M5S : 5 punti per trattare : Crisi di governo, il Quirinale annuncia consultazioni lampo e un quadro che diventerà chiaro già da domani sera. Il timing della crisi promette di essere molto rapido. In mattinata...

Crisi di Governo in tv - il primo eroe è Alessandro Taballione... : Accaldato, sotto il sole rovente di Roma, stretto tra i sanpietrini incandescenti e la cravatta al collo (quella che neanche il Ministro degli Interni pensa sia necessaria per la sfilata del 2 Giugno, ma che sfodera ai comizi post-spiaggia), stoicamente posizionato davanti a Palazzo Montecitorio chiusissimo nella domenica più calda dell'anno e a pochi giorni dal Ferragosto: Alessandro Taballione di Sky Tg24 ha conquistato la (mia) prima ...

Crisi - Di Maio : “La Lega ha fatto cadere il primo Governo vicino al popolo. Da un anno guardava i sondaggi - ma l’inganno si paga” : “Gli italiani stanno affrontando una Crisi di governo assurda voluta dalla Lega. Evidentemente in questo anno la Lega ha passato il tempo a controllare i numeri dei sondaggi“. Esordisce così Luigi Di Maio in un lungo post-sfogo pubblicato su Facebook in cui ha rotto il silenzio per spiegare il punto di vista suo e del Movimento 5 stelle sulla situazione attuale, ricostruendo quanto accaduto negli ultimi giorni con l’alleato di ...

Crisi di Governo - Salvini visto dalla stampa estera. I media tedeschi : “Il bagnino”. “Lui primo ministro? Fa venire la pelle d’oca” : Per il settimanale Der Spiegel è “Der Bademeister”, il bagnino che “ha aperto la campagna elettorale con un tour sulle spiagge“. Ancora più duro l’editoriale apparso sul sito del telegiornale del primo canale pubblico Ard: “Lui primo ministro italiano: un pensiero che fa venire la pelle d’oca” si legge nell’articolo dal titolo: “Il più pericoloso populista d’Europa”. Così i media ...

Spagna - il Congresso boccia il Governo Sanchez al primo turno. Servono i voti di Podemos e dei partiti baschi : Niente di fatto al primo turno di votazioni per Pedro Sanchez. Il riconfermato primo ministro spagnolo socialista non è riuscito a ottenere la maggioranza assoluta del Congresso, 176 voti, che gli avrebbe permesso di formare un nuovo governo. Il leader del Psoe ha incassato solo 124 voti a favore, quelli dei suoi 123 deputati e del rappresentante del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón, contro 170 contrari e 52 astenuti. A pesare ...

