Eliana Michelazzo su Instagram presenta il suo fidanzato

Eliana Michelazzo - dopo il caso Pamela Prati trova l’amore : chi è il nuovo fidanzato : dopo lo scandalo “Prati Gate”, quindi le bugie, le lacrime e la confessione a Live non è la D’Urso e il finto matrimonio con il finto Simone Coppi, Eliana Michelazzo ha trovato l’amore. La Michelazzo può quindi ricominciare da zero, ma questa volta con una persona in carne ed ossa al suo fianco. Tutto vero stavolta: è lei che lo mostra orgogliosa sui social con tanto di dedica e tag. “Non servono parole… Basta poco per sentirsi sereni”, ...

