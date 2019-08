Di Maio avverte il Pd | “Senza il taglio dei parlamentari non si fa niente”

Di Maio aspetta Conte e avverte : ora le carte le diamo noi : Luigi Di Maio prende tempo, rimanda tutto al discorso di Giuseppe Conte domani in Senato. Troppo presto per scoprire le carte, troppe le incognite ancora in campo per tracciare - di fronte all'assemblea dei gruppi M5s - una strada. A partire da quello che farà lo stesso premier. Nel suo intervento davanti ai parlamentari Cinque Stelle, il capo politico si spende in elogi per il presidente del Consiglio, al quale rinnova "piena fiducia" e ...

Elezioni - ora Salvini avverte i 5 Stelle : «Manovra coraggiosa o meglio il voto» Di Maio : se vuole ministeri li chieda : Il leader della Lega avverte gli alleati del M5S: adesso una manovra coraggiosa o si torni alle urne. La Tav? «Mozione surreale. Chi vota contro lo fa contro il premier Conte»

Governo - Di Maio avverte la Lega se ha in mente altro lo dica : Una foto di gruppo con il premier e altri due ministri di area M5S. Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio si affida a Facebook per i ranghi

Matteo Salvini avverte Conte e Di Maio : "Se i grillini dicono altri tre no - allora cambia tutto" : Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono ai ferri corti. Non è bastato il Russiagate, l'inchiesta della Procura di Milano per i presunti finanziamenti illeciti della Lega da Mosca. A peggiorare la situazione anche le nomine europee. In particolare quella di Ursula Von der Leyen alla presidenza della Comm

Di Maio avverte Salvini : "Con il M5s mai condoni" : Il nuovo terreno di scontro nella maggioranza si chiama pace fiscale o condono che dir si voglia: "Il Movimento di condoni non ne fa e non ne farà mai: troviamo assurdo che, quando si parla di tasse, il primo pensiero di qualcuno sia fare dei regali ai grandi evasori. Per noi i grandi evasori vanno in carcere!" scrive su Facebook il capo politico dei 5 Stelle e vice premier Luigi Di Maio. Ieri la lega ha rilanciato la pace ...

Di Maio avverte Salvini : "Con il M5s mai condoni e Autonomia spacca-paese" : Il nuovo terreno di scontro nella maggioranza si chiama pace fiscale o condono che dir si voglia: "Il Movimento di condoni non ne fa e non ne farà mai: troviamo assurdo che, quando si parla di tasse, il primo pensiero di qualcuno sia fare dei regali ai grandi evasori. Per noi i grandi evasori vanno in carcere!" scrive su Facebook il capo politico dei 5 Stelle e vice premier Luigi Di Maio. Ieri la lega ha rilanciato la pace ...

Di Maio contro il circo mediatico sulla Sea Watch. E avverte l'Europa : "Vi sveglieremo" : "Carola Rackete, comandante della Sea Watch, è stata arrestata dopo aver disobbedito all'alt della Guardia di Finanza, speronando una motovedetta nel tentativo di attraccare nel porto di Lampedusa. E per questo verrà processata, come è giusto che sia, perché ha violato la legge dello Stato italiano, rischiando di creare un danno anche ai nostri uomini e donne in uniforme, che ringrazio per il lavoro che svolgono ogni giorno a ...