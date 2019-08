Zingaretti | le 3 condizioni inderogabili Lite con M5S sul taglio parlamentari

Salvini : elezioni via maestra ma propone al M5s un nuovo accordo | Da Zingaretti 3 condizioni - Di Maio risponde con 10 punti : "Voto sarebbe scappare - trattative avviate per trovare maggioranza solida" : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd subito "precisati" da Delrio e accolti con perplessità dai renziani. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto

M5s irritato per condizioni Zingaretti - stasera assemblea gruppi : A poche ore dall'appuntamento con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (fissato per le 17) i 'paletti' posti da Nicola Zingaretti per avviare una trattativa tra Pd e M5s fanno irritare i pentastellati. Il segretario Dem, stamani, nel colloquio con il capo dello Stato, ha indicato tre "principi non negoziabili": "il pieno riconoscimento della democrazia rappresentativa" a partire "dalla centralità del Parlamento", che vuol dire stop ...

Zingaretti detta nomi e condizioni al M5s : no taglio parlamentari - via dl sicurezza e no Conte bis : Le tre richieste "inderogabili" di Nicola Zingaretti preoccupano il Movimento 5 Stelle: il segretario del Partito Democratico avrebbe subordinato le trattative per la formazione di un nuovo governo a un accordo preventivo sulla manovra economica, alla rinuncia al taglio dei parlamentari e alla cancellazione dei due decreti sicurezza. E resta il veto su Giuseppe Conte.Continua a leggere

Zingaretti fissa altre condizioni al governo giallorosso. E manda in crisi renziani e M5s : Roma. “Ci siamo ripresi in mano il nostro destino”, dice una fonte del Pd vicina al segretario Nicola Zingaretti. Il riferimento è ai tre punti “irrinunciabili” che, secondo indiscrezioni di stampa, la delegazione dei democratici avrebbe presentato al Capo dello Stato durante le consultazioni al Qui

Zingaretti pone tre condizioni 'non negoziabili' per un governo col M5s. 'Stupore' dei renziani : Tre condizioni tassative "non negoziabili", che vanno nel dettaglio dei provvedimenti che il nuovo governo dovrà introdurre o abolire, se vorrà il sostegno parlamentare del Pd. Sono quelle che il segretario Dem Nicola Zingaretti, stando a quanto filtra dal Nazareno, ha posto per l'adesione a un governo giallorosso e che costituiscono dei veri paletti rispetto all'enunciazione dei cinque punti più generici contenuti nell'ordine del giorno ...