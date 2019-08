Usa : amico chef Zamperoni - ‘non si sarebbe mai allontanato - lo ritroveremo’ : Milano, 22 ago. (AdnKronos) – A New York gli amici di Andrea Zamperoni, capo chef di Cipriani Dolci noto ristorante nella stazione di Grand Central scomparto da sabato scorso, non si arrendono. Sui social diffondono la notizia e la foto dell’amico e hanno tappezzato la città di manifesti per ritrovare il 33enne, originario di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, visto per l’ultima volta dai suoi compagni di ...

Bitter Sweet spoiler al 23 agosto : Asuman quasi abUsata da Muzzafer - salvata dal suo amico musicista : La soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore è tornata su Canale 5, dopo la sua pausa estiva. La soap continuerà ad essere ricca di colpi di scena come sempre. Nelle puntate prossimamente in onda, il rapporto tra Nazli e sua sorella Asuman peggiorerà sempre di più. Fortunatamente quest'ultima capirà presto i suoi errori e lascerà la casa dell'amico Deniz. La situazione sembrerà ristabilirsi, tuttavia solamente per poco. Infatti, la ...

Bitter Sweet spoiler : Asuman quasi abUsata da Muzzafer - salvata dal suo amico musicista : La soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore è tornata su Canale 5, dopo la sua pausa estiva. La soap continuerà ad essere ricca di colpi di scena come sempre. Nelle puntate prossimamente in onda, il rapporto tra Nazli e sua sorella Asuman peggiorerà sempre di più. Fortunatamente quest'ultima capirà presto i suoi errori e lascerà la casa dell'amico Deniz. La situazione sembrerà ristabilirsi, tuttavia solamente per poco. Infatti, la ...

Berlusconi migliore amico (dei cani) e FUsaro tra Pride e Papeete : vota la frase : Ma anche Renzi sudato per le valige, Di Battista che si scopre dalla parte dei giornalisti e la devozione di Matteo Salvini: come sempre è difficile scegliere. Leggete bene ed esprimete la vostra preferenza

Mihajlovic - Zazzaroni si scUsa : 'Ho fatto il giornalista - non l'amico e mi pento' : Quello del giornalista, come tanti altri, è un mestiere scomodo, soprattutto se c'è da raccontare qualcosa che riguarda persone a cui si è legati da rapporti personali. A volte però, in nome di antichi legami di amicizia, può capitare che si mettano da parte le priorità professionali, ossia fare notizia, se c'è da confrontarsi con temi sensibili. Ed è questo che Sinisa Mihajlovic si sarebbe aspettato dal direttore del Corriere dello Sport Ivan ...

RagUsa - 11enne investito. Borrometi : “Evitate che i funerali siano fatti da un amico di chi lo ha ucciso” : “Fermate questo scempio, intervenite per evitare che i funerali del piccolo Alessio D’Antonio possano essere fatti da un amico di chi lo ha ucciso“. È l’appello di Paolo Borrometi, il giornalista siciliano sotto scorta dopo una serie di aggressioni e di minacce di morte da parte dei clan di mafia. Il cronista fa riferimento a quanto accaduto a Vittoria l’11 luglio, quando un pregiudicato che guidava ubriaco e ...