Tennis | ATP 250 Winston-Salem 2019 | Lorenzo Sonego dura un set | poi crolla contro Pablo

Tennis - ATP Winston-Salem 2019 : i risultati di martedì 20 agosto. Sonego vola agli ottavi - sconfitte per Fabbiano e Cecchinato : Giornata molto intensa in quel di Winston-Salem, in cui è in corso di svolgimento l’ultimo torneo ATP 250 di preparazione in vista degli US Open 2019. Dopo un lunedì condizionato dalla pioggia, sono andati in scena gli ultimi incontri di primo turno e tutte le sfide di secondo turno del tabellone di singolare con tre azzurri in campo. Cominciamo dalla convincente vittoria di Lorenzo Sonego al secondo turno per 6-1, 6-4 contro il bosniaco ...

Tennis - ATP Winston-Salem 2019 : Lorenzo Sonego batte Damir Dzunhur e va agli ottavi : Ottimo esordio per Lorenzo Sonego nel torneo ATP 250 di Winston-Salem: l’azzurro, che al primo turno aveva usufruito di un bye essendo testa di serie numero 7, supera in un’ora e dieci minuti di gioco il qualificato bosniaco Damir Dzumhur con lo score di 6-1 6-4 ed agli ottavi affronterà lo spagnolo Pablo Carreno Busta, testa di serie numero 11. Con il programma rivoluzionato dopo la pioggia di ieri, il bosniaco è costretto a ...

Tennis - ATP Winston-Salem 2019 : Marco Cecchinato battuto in rimonta da John Millman : Nel secondo turno dell’ATP 250 sul cemento statunitense di Winston-Salem, Carolina del Nord, Marco Cecchinato, numero 67 del mondo, è stato rimontato e battuto dall’australiano John Millman, numero 61 del ranking, col punteggio di 6-7 6-4 6-3. Il primo set è molto combattuto ma non c’è nessun break e nessuna palla break fino al dodicesimo game, quando Cecchinato, che è al servizio, deve annullarne due, che sono anche due set point a favore di ...

Tennis - ATP Winston-Salem 2019 : Thomas Fabbiano viene eliminato in due set da Andrey Rublev : Dopo il rinvio di ieri causa pioggia, oggi è durato appena un’ora e sedici minuti il torneo ATP 250 di Winston-Salem di Thomas Fabbiano, eliminato dal russo Andrey Rublev con lo score di 6-4 6-2. Rublev affronterà al prossimo turno l’iberico Alberto Ramos, numero 9 del seeding. Nel primo set Fabbiano va subito in difficoltà al servizio, annullando un break point nel primo gioco, ma perdendo poi la battuta a zero nel terzo. Rublev ...

Tennis - Duckhee Lee entra nella storia : è il primo sordo a vincere un match Atp. “Non scoraggiatevi mai” : “La gente mi ha preso in giro per la mia disabilità, mi dicevano che avrei dovuto suonare. È stato sicuramente difficile, ma i miei amici e la mia famiglia mi hanno aiutato a superare tutto. Volevo mostrare al mondo che avrei potuto farlo. Il mio messaggio alle persone con problemi di udito è di non scoraggiarsi. Se ci si prova con impegno, si può fare qualsiasi cosa”. Dice queste parole dopo il suo trionfo, che lo fa entrare nella ...

Tennis - ATP Winston-Salem 2019 : i risultati di lunedì 19 agosto. Cecchinato avanza - eliminato Andy Murray : A Winston-Salem prosegue il Torneo ATP 250, sul cemento statunitense si è giocato intensamente fino all’arrivo della pioggia che ha costretto a rinviare alla giornata odierna alcuni incontri tra cui quello tra Fabbiano e Rublev. L’Italia può sorridere per la vittoria di Cecchinato su Bublik, l’azzurro ha conquistato il primo set al tie-break e poi ha approfittato del ritiro dell’avversario, ora il siciliano se la dovrà ...

Tennis - ATP Winston-Salem 2019 : Marco Cecchinato supera il primo turno - Alexander Bublik si ritira col palermitano in vantaggio di un set : Dopo nove sconfitte consecutive Marco Cecchinato finalmente passa un turno del circuito maggiore beneficiando dopo 54 minuti di gioco del ritiro sul 7-6 1-0 del suo avversario, il kazako Alexander Bublik, nell’ATP 250 sul cemento statunitense di Winston-Salem, Carolina del Nord. il punteggio segue i servizi nel primo set, Cecchinato è l’unico a dover salvare palle break, due, nel settimo game. Inevitabile la conclusione al tie-break, anche qui ...

Tennis - ATP Winston-Salem 2019 : i risultati di domenica 18 agosto. Fuori Andreas Seppi - avanza Robin Haase : Prima giornata di incontri per il torneo ATP 250 di Winston Salem: sul cemento outdoor statunitense in casa Italia si registra la sconfitta dell’unico azzurro impegnato, Andreas Seppi, contro la wild card boema Tomas Berdych, che si impone con lo score di 6-1 3-6 6-3 in un’ora e 45 minuti. Negli altri quattro incontri disputati arrivano i successi dell’olandese Robin Haase, che batte per 6-4 7-6 (3) il padrone di casa, lo ...

Tennis - Ranking ATP (19 agosto) : Novak Djokovic al comando - Fabio Fognini esce dalla top ten. Balzo di Medvedev : Novak Djokovic si conferma in testa al Ranking ATP. Il serbo comanda agevolmente la classifica internazionale di Tennis con 11.685 punti, 3740 in più rispetto allo spagnolo Rafael Nadal che insegue a debita disanza precedendo lo svizzero Roger Federer di circa mille lunghezze. Quarto posto per l’austriaco Dominic Thiem, il grande salto della settimana è stato compiuto dal russo Daniil Medvedev che, grazie al trionfo di Cincinnati, è salito ...

Tennis - ATP Winston-Salem 2019 : Andreas Seppi cede all’esordio con Tomas Berdych : Sconfitta all’esordio per il nostro Andreas Seppi nel torneo ATP 250 di Winston-Salem: sul cemento outdoor statunitense l’azzurro viene sconfitto dalla wild card ceca Tomas Berdych, che si impone in tre set con lo score di 6-1 3-6 6-3 in un’ora e 45 minuti di gioco. Poca storia nel primo set, durato appena 23 minuti, che si apre con un parziale di dodici punti a due per il boemo, che opera anche il break a zero e va sul 3-0 non ...

Tennis : Nick Kyrgios - genio e sregolatezza del circuito ATP. Il talento non è tutto : Cercasi ricambio generazionale nel Tennis disperatamente. E’ ormai un fatto acclarato che nel circuito ATP i soliti noti siano quelli con le maggiori credenziali per imporsi. Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer, salvo rare eccezioni (vedi il ko dello svizzero a Cincinnati), sono spesso a contendersi i successi dei tornei che contano davvero. Mancano alternative di gioco tali da garantire una continuità adeguata per contrastare ...

