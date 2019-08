Roma | scritta razzista sull’auto di un medico della Croce Rossa | “Negro di m****” La

"Negro di m." : a Roma scritta razzista sull'auto di medico della Croce Rossa : L'insulto contro un dottore trentenne originario del Camerun impiegato nell'Area salute del comitato nazionale della Cri. Era andato a cena fuori e aveva parcheggiato al sua macchina personale al Pigneto. Un anno fa a Cantù una paziente si rifiutò di farsi curare da lui, perchè...

A Roma i funerali di Diabolik : sulla bara la scritta "Irriducibili" : Alle 15 nel santuario del Divino Amore le esequie di Fabrizio Piscitelli l’ex capo ultrà della Lazio ucciso due settimane fa con un colpo di pistola al Parco degli Acquedotti

Roma - rimossa la scritta Casapound dal palazzo occupato. Raggi bisticcia con gli attivisti : “Fate i seri - andatevene” : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è andata sotto la sede di Casapound. “Togliete lo striscione”, ha detto la prima cittadina pelando con uno degli attivisti. Lo striscione a cui fa riferimento la Raggi è quello srotolato proprio sopra la scritta Casapound rimossa poco fa dagli stessi attivisti. “È solo inizio – ha scritto poi la sindaca sui social -. Ora va sgomberato l’immobile e deve essere restituito alle famiglie ...

