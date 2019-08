Mattarella concede tempo per nuove alleanze | Martedì svolgerò nuove

Fonte : blogo

(Di giovedì 22 agosto 2019) Dopo due intense giornate di consultazioni e le dichiarazioni pubbliche di tutti i partiti politici chiamati al Colle, il Presidente della Repubblica Sergiosi è preso due ore diper effettuare tutte le riflessioni del caso e alle 20 è intervenuto dal Quirinale per annunciare la propria decisione:re alle varie forze politiche qualche giorno diper verificare la possibilità di una nuova maggioranza.Con le dimissioni presentate dal Presidente Conte – che ringrazio, con i ministri, per l’opera prestata - si è aperta la crisi di governo, con una dichiarata rottura polemica del rapporto tra i due partiti che componevano la maggioranza parlamentare. La crisi va risolta all’insegna di decisioni chiare e in tempi brevi. Lo richiede l‘esigenza di governo di un grande Paese come il nostro. Lo richiede il ruolo che l’Italia deve avere nell’importante momento di ...

