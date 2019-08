Lombardia | frana in Valfurva | prime misure di emergenza

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2019) Una riunione si è tenuta in Prefettura a Sondrio per fare il punto sullache martedì ha bloccato la SP29 a, isolando Santa Caterina: tra le, un presidio sanitario assicurato, senso unico alternato verso Ponte di Legno e condizioni di sicurezza garantite. Il Comune è attualmente isolato in direzione di Bormio, ma è raggiungibile dal Passo del Gavia. Per affrontare le eventuali emergenze è stato deciso di chiedere al Dipartimento della Protezione civile nazionale un elicottero per portare i gruppi elettrogeni e assicurare il regolare funzionamento dell’energia elettrica. L'articoloindiMeteo Web.

