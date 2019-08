La Lega tiene aperta la porta a una pace con M5S | ma senza Conte

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 22 agosto 2019) In politica mai dire mai, nonostante le cose dette e lo strappo. Per questo lanon chiude definitivamente laa un ritorno di fiamma con il Movimento 5 stelle. Lo dice esplicitamente, sulle colonne del Mattino, il ministro dell’Agricoltura uscente, Gian Marco Centinaio. Con un caveat: non c’è più spazio per Giuseppe, il fustigatore di Matteo Salvini in Senato.“Contatti tra alcuni nostri esponenti e quelli del Movimento 5 Stelle sono ancora in corso. Noi, anche in questi giorni, una porticina l’abbiamo tenuta. Ovviamente deve esserci un passo indietro del presidente del Consiglio”. L’altra condizione è un rilancio dell’iniziativa di Governo: “Siamo disponibili a riaprire ai 5 Stelle se ce lo chiede il Capo dello Stato, ma purché la modalità di lavoro ...

