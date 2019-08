Ciclismo | Degenkolb si trasferisce ufficialmente alla Lotto-Soudal | “non vedo l’ora di

Fonte : sportfair

(Di giovedì 22 agosto 2019) Il corridore tedesco lascia la Trek-Segafredo per firmare un contratto biennale con laLaha un nuovo velocista, si tratta di Johnche, dprossima stagione, lascerà la Trek-Segafredo per passareformazione belga. AFP/LaPresse Il 30enne tedesco ha firmato un contratto biennale fino al 2021, cominciando così una nuova esperienza della propria carriera: “lae io abbiamo gli stessi obiettivi. Si tratta di una squadra con una lunga storia nel nostro sport, che vuole far bene nelle classiche. Questo sarà l’obiettivo per la prima parte della mia stagione. Inoltre, non sono lento e posso giocarmela allo sprint dopo una gara difficile. Nonl’ora di lavorare con Caleb Ewan, che sarà senza dubbio il nostro velocista numero uno. Con la mia esperienza, posso fornire un importante aiuto a lui e a tutto il ...

vitasportivait : ????? #Ciclismo I #CicloMercato ??? ?? DEGENKOLB ???? ALLA LOTTO SOUDAL! ?? Il vincitore della Parigi-Roubaix e della M… -