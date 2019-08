Bertolini rinnova | sarà CT della Nazionale femminile fino al 2021

Italia Donne - il ct Bertolini rinnova per due anni : L’Italia femminile prosegue sull’onda della continuità e lo farà ancora con la guida del ct Milena Bertolini. Il tecnico, reduce dalla buona esperienza al Mondiale in Francia conclusosi ai quarti di finale, ha infatti rinnovato il suo contratto per altri due anni. Il rapporto della Bertolini con la FIGC era scaduto a giugno ma il […] L'articolo Italia Donne, il ct Bertolini rinnova per due anni è stato realizzato da Calcio e ...