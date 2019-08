Bari | imprenditori pagavano i pastori 70 centesimi all’ora Arrestati

Fonte : fanpage

(Di giovedì 22 agosto 2019) Un lavoratore ghanese di 32 anni e un maliano di 27 venivano sfruttati da duepugliesi, che liappena 70di euro all'ora per lavorare 12 ore al giorno, senza ferie e con appena mezz'ora di riposo ogni giorno.

