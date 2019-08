Azzurre ripartono da Bertolini | “Indietro non si torna”

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 22 agosto 2019) ''Indietro non si torna e comunque non credo che avverra', il Mondiale ha segnato la svolta per il calcio femminile italiano''. Con questo messaggio Milenaha aperto la stagione 2019-20 che vede lereduci dalla entusiasmante cavalcata in Francia impegnate nelle qualificazioni agli Europei che si terranno in Inghilterra nel 2021. L'Italia punta ad essere protagonista come ai Mondiali, non a caso (scaduto il contratto a giugno) la Figc ha deciso di rinnovarlo al ct per altri due anni. Primi impegni in trasferta il 29 agosto a Tel Aviv con Israele e il 3 settembre a Tbilisi con la Georgia. Con l'arrivo del presidente federale Gabriele Gravina ci sara' l'annuncio ufficiale del rinnovo.''Ma se ne puo' gia' parlare, i contratti sono gia' firmati - ha detto- Il presidente viene per incontrare la squadra poi si fermera' per altri appuntamenti domani a ...

