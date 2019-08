Alessio Bernabei accusato di sessismo e scatena una polemica social | ' Le cagne ai cani'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 22 agosto 2019), il cantante lanciato dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, torna a far parlare di sé non per l'uscita di un nuovo singolo oppure di un nuovo album, bensì per una serie di frasi che ha postato in queste ore suie che hannoto delle accesissime polemiche in rete, al punto che molti utenti lo hannodinei confronti delle donne. Il cantante ha poi provato a spiegare la sua posizione e ciò che voleva dire realmente ma il risultato finale non è stato proprio dei migliori. Il duro sfogo disuichepolemiche Tutto è partito quandoha postato una stories con la frase: 'Leai, le leonesse ai leoni'. Ovviamente tale dichiarazione del cantante non è passata inosservata e immediatamente sono nate le prime polemiche con tanto di accuse die poco rispetto nei confronti delle ...

trash_italiano : Alessio Bernabei finisce nella bufera: 'rispetto le donne che rispettano la loro condizione di donna' - softevenbn : RT @shadowhuntears: “rispetto le donne che rispettano la loro condizione di donna” alessio bernabei ma tutt’apposto? il dimenticatoio ti h… - Heycalvm : RT @Kariswhoo: Alessio Bernabei è quello che contattava in dm le ragazze per chiedergli foto dei loro piedi, giusto? -