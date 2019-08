Sofia Resing ha rubato il cuore di Marco Borriello?

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 21 agosto 2019)Gentile La giovane modellapare abbia fatto breccia neldell'ex bomber del Milan. I due sono stati paparazzati insieme e potrebbero essere una nuova coppiaha deciso di dire addio al calcio giocato all'età di 36 anni, a fine gennaio del 2019. Il 37enne campano è oggi dirigente del suo ultimo club, l'Ibiza-Eivissa e nel corso della sua lunga carriera ha vestito le maglie di tanti club: 15 per l'esattezza.ha giocato per Milan, Juventus, Genoa, Roma, Sampdoria, Atalanta, Spal, mentre all'estero ha giocato in Premier League al West Ham. Il classe 82 ha segnato 127 gol in carriera ma la sensazione è che con cle sue qualità e potenzialità avrebbe potuto fare molto di più.è stato un bomber di professione ma anche nella vita privata dato che ha avuto flirt o storie più o meno importanti con le donne più ...

zazoomblog : Nuova fiamma per Borriello è la modella Sofia Resing - #Nuova #fiamma #Borriello #modella - zazoomblog : Sofia Resing è la nuova fiamma di Marco Borriello - zazoomnews : Sofia Resing è la nuova fiamma di Marco Borriello - #Sofia #Resing #nuova #fiamma #Marco -