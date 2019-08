Oroscopo settembre Cancro | concentrati sui vostri progetti lavorativi

Oroscopo settembre Gemelli : lavoro in risalita - tanta fortuna e buona la salute : Durante il mese di settembre i nativi sotto il segno dei Gemelli saranno determinati a portare a termine i propri progetti sul posto di lavoro. Sarete testardi nel raggiungere i propri obiettivi, ma non sarà affatto facile anzi, ci saranno dei momenti dove penserete di non farcela. Il mese precedente è andato bene, ma voi volete fare di più. Ci sarà qualche perplessità in amore nel corso della prima metà del mese a causa di un atteggiamento ...

Oroscopo settembre Toro : relazione di coppia in risalita - novità con il vostro impiego : Il mese di settembre per i nativi Toro sarà caratterizzato da tanti impegni che voi considererete quasi delle sfide, degli obiettivi da tenere bene in mente da portare a termine. Vi sentirete carichi di energie, pronti ad affrontare qualunque situazione lavorativa si presenti dinanzi a voi. Risvolti positivi anche all'interno della vostra situazione di coppia. Vi sentirete un tutt'uno con il partner, tant'è che spesso la passione salirà alle ...

Oroscopo settembre Ariete : bene l'amore - qualche problema di salute : Il mese di settembre per i nativi Ariete sarà caratterizzato da tanta intraprendenza, voglia di fare e ottenere tanti successi sia in amore che sul posto di lavoro. Ciò nonostante sarete molto ostinati ma soprattutto testardi. Infatti, non avete voglia di ascoltare il parere di chi vorrà aiutarvi, o più semplicemente ne sa di più, come i vostri familiari oppure il partner. bene l'amore, dove a parte qualche piccola incomprensione, la vostra ...

Oroscopo settimana dal 9 al 15 settembre : Vergine pensierosa - Bilancia in rialzo : La settimana che va da lunedì 9 a domenica 15 settembre si preannuncia molto interessante per i dodici segni dello zodiaco. Nettuno rimarrà nella costellazione dei Pesci, mentre Giove stazionerà nella costellazione del Sagittario: quest'ultimo però sarà influenzato dal pianeta aumentando la propria aggressività. L'Ariete avrà nei propri gradi la Luna, che influirà molto sugli affetti. La Bilancia questa settimana si avvarrà della presenza nei ...

Oroscopo weekend 7 e 8 settembre : Leone al top con gli affetti - Scorpione impegnato : Durante il weekend di sabato 7 e domenica 8 settembre sarà un fine settimana dedicato agli affetti, all'amicizia vera e spontanea, ma anche alla riflessione e allo svago in solitaria come nel caso dei nativi del segno della Vergine e del segno dei Pesci. Saturno in Capricorno darà ai nativi di questo segno la creatività necessaria per portare a termine grandi progetti lavorativi. Di seguito, le previsioni astrologiche del weekend, segno per ...

Oroscopo 6 settembre : Gemelli in miglioramento - amore al top per Cancro : Nella giornata di venerdì 6 settembre l'amore e le amicizie saranno i punti cardini per i nativi di molti segni, in particolare del Cancro, della Vergine, del Toro e dell'Acquario. Il partner e gli amici offriranno loro validi supporti e momenti di profonda tenerezza. Il lavoro invece terrà ampiamente occupati i nativi del segno dello Scorpione e dell'Ariete. Di seguito, le previsioni astrologiche della giornata, segno per segno....Continua a ...

Oroscopo 5 settembre : Ariete in tranquillità - Toro affiatato : Nella giornata di giovedì 5 settembre i segni si divideranno fra impegni vari, soprattutto di stampo lavorativo per lo Scorpione. Ottimi i guadagni per i nativi del segno del Leone. Il Capricorno e l'Acquario saranno i segni che si dedicheranno maggiormente alla famiglia, mentre la Bilancia si godrà un viaggio in tutta serenità. A seguire, le previsioni astrologiche della giornata di giovedì 5 settembre. L'Oroscopo dall'Ariete alla ...

Oroscopo 4 settembre : Bilancia riflessiva - pausa per Capricorno : Nella giornata di mercoledì 4 settembre ci saranno le amicizie e l'amore ad essere in rialzo, soprattutto per i nativi dei segni di aria, soprattutto l'Acquario ed i Gemelli e di acqua, con particolare attenzione allo Scorpione ed al Cancro. Lavoro collaborativo per i nativi del segno del Leone, mentre i Pesci saranno più inclini a lavorare in solitaria, soprattutto a livello pratico. A seguire, le previsioni degli astri per tutti i ...

Oroscopo settimanale fino all'1 settembre : novità sul lavoro per Bilancia - Pesci top : L'Oroscopo della settimana dal 26 agosto all'1 settembre si prospetta piuttosto teso per la Vergine mentre il Cancro potrà riscontrare delle difficoltà sul lavoro. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: Venere favorirà la nascita di nuove relazioni sentimentali e rafforzerà quelli già esistenti. Chi vuole mettersi in gioco potrà liberamente farlo. Non temete i cambiamenti: questo ...

Oroscopo - classifica sull'amore di settembre : convivenza per il Toro - Capricorno galante : A settembre 2019 il Sole, Mercurio e Venere si sposteranno dal segno della Vergine, dove rimarrà Marte, al segno della Bilancia mentre nell'orbita del Cancro troveremo il Nodo Lunare. Giove permarrà nel segno del Sagittario come Saturno e Plutone che continueranno il loro moto in Capricorno. Nettuno rimarrà stabile in Pesci ed Urano proseguirà sui gradi del Toro. Sul podio 1° posto Toro: convivenze. Mese ideale per iniziare una convivenza ...

Oroscopo settimanale dal 26 agosto all'1 settembre : cambiamenti per Leone - Vergine ansiosa : Le previsioni degli astri dal 26 agosto all'1 settembre si prospettano piene di impegni sul lavoro per il Toro mentre lo Scorpione sarà pieno di energie. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: a livello lavorativo sarete molto indaffarati e vi destreggerete tra le richieste dei vostri superiori. Chi ha un'attività in proprio potrà aver modo di portare avanti dei progetti molto importanti. In ...

Oroscopo - classifica su fortuna e lavoro di settembre : progetti realizzati per Leone : Nel mese di settembre il Sole, Venere e Mercurio si sposteranno dalla Vergine, dove permarrà Marte, alla Bilancia, mentre il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno, così come Giove che continuerà il suo moto in Sagittario. Intanto Nettuno permarrà in Pesci ed Urano proseguirà il suo transito in Toro. Sul podio 1° posto Capricorno: instancabili. Saranno dotati di un carico energetico di tutto rispetto ...

Oroscopo settembre - Capricorno : al centro ci sarà l'amore : Per i nativi del segno del Capricorno, il mese di settembre sarà dedicato interamente all'amore. Probabilmente alcuni potrebbero trovare delle iniziali difficoltà, dal momento che non sono molto propensi a lasciarsi andare a sentimentalismi a tutto spiano. Ma chi ha individuato una persona a cui rubare il cuore, adesso avrà modo di comprendere che non desiderava altro. Prediletti del mese saranno i single, soprattutto quelli più accaniti. Amore ...

Oroscopo settembre - Pesci : successi lavorativi : Per voi nativi del segno dei Pesci, gli ultimi mesi avete cercato una pace ed una solitudine che però non sono arrivate, oppure non sono state come voi desideravate. settembre vi darà l'occasione di rilassarvi in solitaria, di godervi i piccoli successi economici che il lavoro vi darà con del tempo libero da dedicare interamente ai vostri passatempi preferiti. Lettura, cinema e musica saranno i vostri compagni di viaggio verso la fine ...