MotoGp – Valentino Rossi a Silverstone con ottimismo | “lo scorso anno è stato un incubo

MotoGp - Valentino Rossi vicino alla Suzuki? Tutta la verità di Davide Brivio : “vi dico come stanno le cose” : Il team manager della Suzuki ha provato a fare chiarezza sulle voci che vorrebbero Valentino Rossi vicino alla Casa di Hamamatsu I colloqui con i propri piloti in vista della pRossima stagione non sono ancora iniziati, ma Davide Brivio ha deciso di puntare ancora su Rins e Mir anche per il 2020. AFP/LaPresse Niente Valentino Rossi dunque per la Suzuki, che proverà a trattenere i due spagnoli per compiere un altro step verso il successo, ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : numeri - statistiche e curiosità. Valentino Rossi primatista con 8 successi - record della pista a Marc Marquez : Dodicesima tappa della stagione ormai alle porte per il Motomondiale, che fa tappa a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna 2019. C’è Grande attesa in classe regina per un nuovo capitolo della bella rivalità tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso, sfociata nell’ultimo appuntamento in Austria in un meraviglioso duello per la vittoria che alla fine ha premiato il forlivese. Dovizioso si presenta in Inghilterra con 58 punti da ...

MotoGp - le rivelazioni di Silvio Fratesi : “Valentino Rossi è diventato ancora più famoso grazie a Marquez” : Il numero uno dei Fan Club del Dottore ha parlato della popolarità del pesarese, sottolineando come sia cresciuta grazie a Marquez La lunga intervista concessa da Valentino Rossi ai microfoni di Radio Rai Uno è stata un’opportunità per far luce sugli obiettivi del Dottore, deciso a proseguire la sua carriera anche nella pRossima stagione. AFP/LaPresse Oltre al nove volte campione del mondo, sono intervenuti nella puntata di ...

MotoGp – Ritiro Valentino Rossi - Quartararo taglia corto : “non mi piacciono queste cose” : Fabio Quartararo, il Ritiro di Valentino Rossi e gli obiettivi in sella alla Yamaha: le parole del giovane francese del team Petronas I campioni delle due ruote tornano in pista e lo fanno a Silverstone, dove domenica si correrà il Gp della Gran Bretagna. Occhi puntatissimi su Jorge Lorenzo, che farà il suo grande ritorno dopo un lungo stop per infortunio e dopo tanti rumors di mercato. Il maiorchino testerà la sua condizione, guidando in ...

MotoGp - GP Bran Bretagna 2019 : Valentino Rossi confida in Silverstone per una gara da protagonista : Cosa regalerà il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP a Valentino Rossi? Il nove volte campione del mondo cerca conferme dopo le prove di Brno e Red Bull Ring per provare ad avvicinarsi nuovamente al podio. Il circuito di Silverstone piace al pilota di Tavullia che vi ha vinto nel 2015 sotto la pioggia, ed alla sua Yamaha, per cui potremmo assistere ad un weekend positivo per il numero 46. La M1, infatti, si sposa bene ...

MotoGp - Galbusera sul decimo titolo di Valentino Rossi : “Lui può farlo - dobbiamo dargli la moto!” : Valentino Rossi ha catalizzato l’attenzione di tutti quest’oggi nell’intervista concessa a Radio Rai. Tanti i temi toccati: dai 25 anni di carriera al voler essere padre. Presenti anche suo padre Graziano, il capo tecnico Silvano Galbusera, il responsabile del fan club Flavio Fratesi e Carlo Pernat. Interessante il parere di Galbusera su un obiettivo che, per gli equilibri attuali, ha più i crismi del sogno: il decimo titolo ...

MotoGp - il decimo titolo continua a sfuggire a Valentino Rossi : spunta l’ammissione di colpa di Galbusera : Il capo tecnico di Valentino Rossi ha parlato delle possibilità di vincere il decimo titolo, facendo una sorprendente ammissione di colpa Il Mondiale 2019 è ormai praticamente chiuso, il dominio di Marc Marquez sembra difficile da arginare, soprattutto considerando la straordinaria regolarità dello spagnolo. AFP/LaPresse Il decimo titolo in carriera per Valentino Rossi continua dunque a tardare e il tempo a disposizione del Dottore si ...

MotoGp – Un figlio - l’importanza per la privacy e l’amore per l’Italia - Valentino Rossi ammette : “se fossi Dio per un giorno…” : Valentino Rossi a 360 gradi: dall’età all’amore per l’Italia, la sincerità del nove volte campione del mondo Valentino Rossi si sta godendo l’ultimo giorno della settimana di stop dopo il Gp d’Austria, in vista della gara a Silverstone. In attesa di tornare in pista in Gran Bretagna, il Dottore è stato intercettato dai microfoni di Domenica Sport, che oggi ha mandato in onda, con Pernat e Graziano Rossi in ...

MotoGp - Valentino Rossi : “I tifosi mi rimarranno dentro quando mi ritirerò. Avere figli? Forse ho trovato la donna giusta” : Storie di emozioni, storie di passione. Valentino Rossi è ancora lì, a 40 anni, a sfidare il mondo nella massima categoria del motociclismo. Nel campionato di MotoGP attuale la distanza dal vertice non è certo trascurabile, visto il dominio di Marc Marquez e il quinto posto del “Dottore” a 127 lunghezze dal leader. Tuttavia, le motivazioni per continuare sono ancora molte e l’essere, dati alla mano, il miglior pilota Yamaha in ...

MotoGp – Dal rapporto con la politica alla voglia di formare una famiglia - Valentino Rossi ammette : “serve la donna giusta - ma…” : Valentino Rossi oltre la MotoGp, dal rapporto con la politica alla voglia metter su famiglia: il Dottore sincero La settimana di pausa dopo le fatiche del Gp d’Austria sta per terminare. I piloti della MotoGp si godono gli ultimissimi giorni di relax prima di tornare in pista per il Gp di Silverstone, dove ci sarà il grande e attesissimo ritorno di Jorge Lorenzo. Intanto, ad attirare l’attenzione è Valentino Rossi, con delle ...

Quanto guadagna Valentino Rossi? Stipendio in MotoGp - sponsor e aziende : un fatturato da capogiro a 40 anni : A 40 anni Valentino Rossi è ancora un pilota di prima fascia in MotoGP e di conseguenza la sua competitività abbinata al leggendario palmares accumulato nelle 24 stagioni disputate nel Motomondiale gli permette di essere il secondo pilota più pagato in MotoGP alle spalle del solo Marc Marquez. Il “Dottore”, vincitore di 9 titoli iridati complessivi di cui 7 solamente nella classe regina, ha firmato l’anno scorso un contratto ...

Quanto guadagnano i piloti di MotoGp? La classifica degli stipendi 2019. Marc Marquez il più ricco davanti a Valentino Rossi! 3° Dovizioso : Correre in moto è passione ed è voglia di sentirsi vivi. Per i campioni della classe MotoGP, però, non è solo divertimento: lanciarsi in nuove sfide è come l’aria che si respira. Lo è per lo spagnolo Marc Marquez, appeso ad un filo sulla sua Honda ma disposto a tutto pur di superare se stesso e vincere anche quando il risultato conta poco. Vale lo stesso discorso per Valentino Rossi, quaranta primavere e non sentirle, desideroso di ...

MotoGp – Valentino Rossi - altro che ritiro! Il retroscena firmato Tebaldi : “ha fiducia in Yamaha - corre fino al 2022” : Valentino Rossi non pensa minimamente al ritiro: Alberto Tebaldi spera che il ‘Dottore’ possa correre addirittura fino al 2022 La vittoria manca da tanto tempo, ad oggi è anche difficile salire sul podio a causa di una Yamaha incostante e dalla quale solo Vinales sembra riuscire a trarre, a tratti, il meglio. Ma Valentino Rossi non ha perso la voglia di correre. In merito al ‘Dottore’ se ne sono dette tante negli ...