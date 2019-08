M5S e Pd di fronte a un passaggio storico | devono provare a ricucire il Paese

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 21 agosto 2019) La crisi che stiamo vivendo non è solo una crisi politica. È una crisi di sistema, economica, sociale e culturale. Non riguarda la società politica, ma interessa l’intera comunità nazionale, in tutte le sue componenti. Siamo dia un momento: superare la crisi istituzionale per riaccendere speranze di prospettiva o rimettersi su un binario che porta dritti al medioevo e al bigottismo.Su questa corda tesa sta ballando il nostro. Questo governo ci lascia un’eredità segnata da fallimenti importanti e divisioni che possono diventare insanabili.e ricostruire questo tessuto ora è compito di Pd e M5S. Ancora oggi le disuguaglianze economiche e sociali sono pietrificate e il malessere esistenziale non tende a essere riassorbito. La nostra classe politica è mediocre in tutte le sue partizioni: scarso ...

