Libra nel mirino dell’Antitrust europea | rischi per la concorrenza

Fonte : wired

(Di mercoledì 21 agosto 2019) (Photo by Chesnot/Getty Images) Non solo le istituzioni bancarie internazionali, ora sulla nascentesi è già acceso anche il faro. Secondo quanto riportato da Bloomberg, l’autorità di garanzia dell’Ue starebbe “investigando su possibili comportamenti anti-competitivi” messi in atto dall’associazione che controlla la criptovaluta. Al centro delle preoccupazioni dell’autority c’è soprattutto il fatto che, per il modo in cui è stata concepita, potrebbe seriamente rappresentare un pericolo per valute concorrenti. In questo modo, Facebook, come capofila del consorzio che gestirà la valuta digitale, potrebbe far pesare in modo determinante la sua posizione dominante per tagliare fuori le società rivali nel settore delle criptovalute e di altri sistemi di pagamento. Un altro punto su cui l’Antitrust dell’Unione sta indagando riguarda, infatti, la ...

