L' autopsia ha stabilito cosa ha ucciso l' escursionista disperso nel Cilento

Fonte : agi

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Simon Gautier è morto "in seguito a un numero notevole di fratture molto gravi che hanno provocato un gravissimo shock emorragico dovuto alle fratture che hanno provocato la rottura dell'aorta femorale e della tibiale". Lo dice all'Agi il procuratore di Vallo della Lucania, Antonio Ricci, riferendosi alle prime conclusioni cui sono giunti i medici legali, sia quello nominato dalla procura che il consulente di parte, al termine dell'per stabilire le cause del decesso dell'francese il cui corpo senza vita è stato individuato in un dirupo a Belvedere di Ciolandrea a San Giovanni a Piro, nel Salernitano, nella serata di domenica scorsa e recuperato la mattina seguente a nove giorni dalla scomparsa. Il medico legale, Adamo Maiese, al termine dell'esame autoptico svolto all'ospedale di Sapri, ha preso 45 giorni per il deposito della relazione. La procura ...

