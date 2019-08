La cordata Vialli acquisisce la Sampdoria E’ finita l’era Ferrero

La Samp verso la cordata Vialli - affare da 90 milioni : Bisognerà attendere la fine della settimana, poi il periodo a disposizione del fondo Aquilor per far valere il proprio diritto di prelazione per rilevare la Sampdoria scadrà. Fino ad ora – scrive “La Gazzetta dello Sport” –, nessun passo ufficiale è stato mosso, motivo per cui l’altro gruppo interessato – la cordata-Vialli – resta alla […] L'articolo La Samp verso la cordata Vialli, affare da 90 milioni è stato realizzato da Calcio e ...