Juventus | colpo grosso in arrivo | Neymar | Suarez o Icardi? Paratici a lavoro

Neymar-Juventus - colpo di scena : l’ipotesi degli analisti di mercato… : Nonostante la società avesse smentito la notizia, la suggestiva idea Neymar per la Juventus continua a tenere banco tra gli analisti di mercato. Quanto ipotizzato dalla stampa brasiliana, in merito ad un possibile inserimento dei bianconeri tra Barça e Real per l’asso del PSG, prende piede anche sul tabellone Stanleybet, che propone la Vecchia Signora proprio come opzione di mezzo (a 2,75) tra i blaugrana, favoriti a 2,25, e i ...

Mercato Juventus - da Mandzukic a Matuidi : 3 cessioni per il grande colpo : Mercato Juventus – Prima dell’ultimo colpo in entrata la priorità della dirigenza resta quella di sfoltire la rosa. Tra i partenti c’è Daniele Rugani, che non è stato più impiegato da Sarri nelle ultime uscite amichevoli. Il difensore è accostato al Monaco e soprattutto alla Roma. L’ex Empoli, che alla Juventus percepisce uno stipendio sui 3 milioni a stagione, avrebbe già dato la […] More

Calciomercato Juventus - assalto al talento del Barça : colpo in stile Demiral : Calciomercato Juventus – La Juventus continua a rimanere fortemente interessata a Juan Miranda, terzino sinistro classe 2000 del Barcellona. Un profilo che piace tanto alla dirigenza bianconera. Dirigenza pronta ad affondare il colpo visto che al momento in blaugrana non c’è grande spazio per un giovane come lui. Il Barcellona però come riportava Calciomercato.it, non vuole perdere il controllo del […] More

Juventus - Paratici attivissimo : un colpo in entrata e uno in uscita : Missione spagnola per il DS del club bianconero Paratici, intendo a chiudere ben due operazioni. Anzitutto in uscita, con Rugani finito nel mirino del Barcellona dopo essere stato più volte sul piede di partenza. Ma anche in entrata, con il forte interessamento per il giovane esterno Juan Miranda, destinato -nei piani di Marotta– a rivestire […] More

Juventus - altro super-colpo a zero? Scippo al Tottenham - "offerta milionaria a Eriksen" : La Juventus segue con attenzione la situazione di Christian Eriksen ed è pronta a fare una super offerta al danese per la prossima estate se il centrocampista non rinnoverà il contratto col Tottenham in scadenza tra un anno. Lo riferisce il quotidiano britannico Metro, ricordando le operazioni a par

Juventus - Paratici lavora ad un nuovo grande colpo a parametro zero : Juventus – Paratici impegnato a chiudere il mercato estivo, ma non solo. Il dirigente bianconero ha già posto le basi per un grande colpo a parametro zero per la prossima stagione. Nel mirino dei bianconeri, infatti, il trequartista del Tottenham Eriksen. Juventus – Eriksen il è nuovo obiettivo a parametro zero Il forte centrocampista, contrattualmente […] More

Calciomercato Juventus News/ Coutinho il possibile colpo a sorpresa - ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, oggi 11 agosto 2019: il brasiliano vuole lasciare il Barcellona ma c'è concorrenza da parte di altre due società.

Calciomercato Juventus - 5 cessioni per finanziare il doppio colpo : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, Paratici sarebbe pronto a concretizzare 5 cessioni prima di provare il doppio colpo targato Pogba-Icardi. Il centrocampista bianconero resta il primo obiettivo del centrocampo, anche se sarà complicato convincere lo United a dire sì. Detto questo, spazio anche all’addio di Perin: il portiere bianconero frutterà […] More

Lukaku Juventus - nuovo colpo di scena : ora cambia tutto! : Lukaku Juventus- Come riportato dai colleghi di “Sportmediaset“, Lukaku avrebbe rotto definitivamente con il Manchester United e sarebbe pronto a dire addio al club inglese nel corso delle prossime ore. La sensazione è che l’Inter sia tornata prepotentemente alla carica per l’attaccante belga. Paratici osserva interessato, ma la Juventus potrebbe decidere di mollare l’attaccante dello […] More

Calciomercato Juventus : colpo a sorpresa di Paratici : Calciomercato Juventus – In casa Juventus si continua a lavorare alacremente in vista della prossima stagione. La dirigenza della squadra torinese, continua così a guardarsi attorno, e lo fa con un occhio al futuro. I sogni di mercato rispondono ai nomi di Pogba e Lukaku, ma le trattative sono molto complicate. Il mercato inglese chiuderà tra […] More

Cessioni Juventus - il piano di Paratici : 5 addii e doppio colpo in entrata! : Cessioni Juventus- Nuovo piano di Paratici pronto ad esser messo in pratica nel corso delle prossime settimane. La Juventus starebbe valutando la possibilità di dire addio a 5 giocatori per provare il doppio assalto a Pogba ed Icardi. Paratici metterà mano agli addii: Perin resta un chiaro obiettivo dell’Aston Villa, ma tutto dipenderà dalle visite […] More

Mercato Juventus - rivoluzione in attacco : triplo colpo di Paratici : Mercato Juventus – La Juventus preme per lo scambio con il Manchester United tra Lukaku e Dybala. Trovato l’accordo di massima con il belga e i ‘Red Devils’, resta da sciogliere il nodo legato al trasferimento in Inghilterra del numero dieci argentino per la definitiva fumata bianca. In uscita anche Mandzukic e Higuain dopo Kean, quest’ultimo in volo verso la firma con l’Everton. Mercato Juventus, Paratici ...

“Sky Sport”| Juventus-City : colpo di scena - scambio tra le due società! : CALCIOMERCATO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dai colleghi di “Sky Sport”, Juventus e Manchester City starebbero lavorando per il potenziale scambio con Cancelo in Inghilterra e Danilo in bianconero. Non solo, il club inglese potrebbe mettere sul piatto della bilancia anche una contropartita economica per convincere i bianconeri a dire sì al passaggio del terzino portoghese […] More

Mercato Juventus - UFFICIALE : colpo a sorpresa dalla Sampdoria! : Mercato Juventus- “L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Juventus F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Erasmo Mulè“. Con questo comunicato i bianconeri ufficializzano il nuovo acquisto dalla squadra blucerchiata. Il giocatore arriverà subito a Torino, ma salvo clamorosi colpi di scena sarà aggregato all’Under 23 di Fabio Pecchia. Grinta, temperamento, […] More