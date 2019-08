Il brevetto del Samsung Galaxy Fold 2 mostra un concept decisamente differente

Da un brevetto dell’Istituto Italiano di Tecnologia la prima vela al mondo con grafene : I ricercatori Gabriele Nanni ed Ilker Bayer, del team Smart materials dell’Istituto Italiano di Tecnologia guidato da Athanassia Athanassiou, hanno sviluppato in collaborazione con l’azienda Quantum Sails Italia una Tecnologia che ha consentito di ottenere la prima vela al mondo con grafene : è più resistente e fino al 25% più leggera rispetto ad una vela moderna di uguale misura. Il brevetto IIT è stato concesso in licenza alla ...

Ecco le immagini di brevetto dello smartphone dual screen di ZTE : I documenti di brevetto pubblicati la settimana scorsa in Cina dall'agenzia competente CNIPA mostrano le immagini di uno smartphone ZTE piuttosto atipico, con un design a schermo intero frontalmente e un display secondario sul retro che ricorda Meizu PRO 7 Plus del 2017. L'articolo Ecco le immagini di brevetto dello smartphone dual screen di ZTE proviene da TuttoAndroid.

Huawei vuole farvi scattare foto eccellenti alla Luna : ecco le immagini del brevetto : Huawei brevetta, in Cina, la tecnologia che permette di scattare foto alla Luna utilizzando un dispositivo elettronico, come accade già su Huawei P30. L'articolo Huawei vuole farvi scattare foto eccellenti alla Luna : ecco le immagini del brevetto proviene da TuttoAndroid.

Microsoft vuole trasformare gli smartphone in Nintendo Switch : ecco le immagini del brevetto : Lo scorso ottobre è emerso un prototipo di controller di Microsoft che ricorda i Joy-Con di Nintendo Switch e ora il gigante di Redmond ne ha brevettato il design. In pratica questo controller è separabile in due unità distinte che possono agganciarsi ai bordi di smartphone e tablet e sembra orientato al concetto di "Gioco per tutti" e a xCloud, il servizio di gioco in streaming di Microsoft. L'articolo Microsoft vuole trasformare gli ...