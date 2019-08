Hong Kong | Alibaba posticipa quotazione “per non infastidire la Cina” Arrestato

Hong Kong - Alibaba posticipa quotazione : “Avrebbe infastidito Pechino”. Arrestato dipendente consolato britannico : Le proteste che da mesi proseguono a Hong Kong si riflettono anche sulla Borsa. Il colosso cinese dell’e-commerce Alibaba, scrive Reuters, ha infatti deciso di posticipare la quotazione nell’ex colonia britannica. “Avrebbe infastidito Pechino – si legge sul sito dell’agenzia – perché sarebbe stata un grande regalo ad Hong Kong considerando ciò che sta succedendo in città” in questo momento. L’Ipo di ...

La Juventus apre una filiale a Hong Kong : Dominare in Italia è certamente importante, ma la Juventus guarda ormai da tempo e sempre con maggiore interesse alla sua presenza all’estero con un’attività internazionale mirata. Nasce proprio in quest’ottica l’apertura di una branch a Hong Kong. La presenza bianconera in APAC non è nuova come testimoniano i tre Global Partner (Konami, Ganten e Linglong) […] L'articolo La Juventus apre una filiale a Hong Kong è ...

Pechino conferma l’arresto del dipendente del consolato britannico di Hong Kong : La notizia della scomparsa di Simon Cheng Man-kit risale all’8 agosto scorso. Secondo la Cina si tratterebbe di un fermo per 15 giorni per «violazione della legge sulla sicurezza pubblica»

Un impiegato del consolato britannico a Hong Kong è detenuto in Cina da quasi due settimane : Il ministero degli Esteri cinese ha confermato che un impiegato del consolato britannico a Hong Kong di cui non si sapeva nulla da quasi due settimane è in stato di fermo nella Cina continentale. L’uomo si chiama Simon Cheng, ha

Hong Kong - Twitter e Facebook bloccano troll anti-proteste manipolati dalla Cina : Hong Kong, proteste in atto davanti al palazzo del governo (foto: Paul Yeung/Bloomberg via Getty Images) Twitter e Facebook hanno scoperto e sospeso un’estesa rete di account falsi creati, apparentemente dal governo cinese, con lo scopo di creare disinformazione e screditare la protesta in atto a Hong Kong seminando discordia tra i manifestanti. Twitter ha affermato di aver rimosso 936 account dal social network mentre Facebook, dal canto suo, ...

La mano tesa di Carrie Lam - governatrice di Hong Kong : "Ora dialoghiamo" : Dopo l’imponente manifestazione pacifica di domenica, la governatrice di Hong Kong Carrie Lam ha annunciato l’immediata “piattaforma di dialogo” con i rappresentanti di ogni estrazione sociale e politica della città per risolvere le differenze alla base della protesta anti-governativa. Assicurato l’impegno a dare risposte alle accuse sulla brutalità della polizia, mentre sulla contestata legge sulle ...

Le proteste di Hong Kong sono una bella grana per Pechino : Roma. La manifestazione pacifica alla quale hanno partecipato – secondo gli organizzatori ma anche secondo l’analisi delle immagini fatta dai media internazionali – circa un milione e settecentomila persone, domenica scorsa a Hong Kong, è la dimostrazione che la maggior parte di chi chiede maggiori

Hong Kong - Twitter e Facebook rimuovono falsi account : “Usati dalla Cina per diffondere false notizie sui manifestanti” : Twitter e Facebook hanno sospeso quasi mille account che diffondevano fake news sulle proteste ad Hong Kong. Eliminando questi profili i due social network hanno cercato di arginare quello che Twitter ha definito un comportamento “manipolativo” messo in campo da account legati al governo cinese, secondo quanto riferito dai due colossi social. I post mostravano come i manifestanti agissero in modo violento o fossero spinti da altre ...

Trump : difficile accordo con Cina se Hong Kong diventa Tienanmen : "Ma stiamo andando molto bene con Pechino, ci parliamo" L'articolo Trump: difficile accordo con Cina se Hong Kong diventa Tienanmen proviene da ILFOGLIETTONE.IT.