Dopo la Open Arms | scoppia il caso della Ocean Viking

Open Arms - gli 83 migranti sbarcati a Lampedusa. Canti e balli di gioia Dopo 19 giorni in mare : Sono sbarcati dopo 19 giorni in mare gli ultimi 83 migranti a bordo della Open Arms, la nave spagnola approdata ieri sera nel porto di Lampedusa dopo la decisione della procura di Agrigento di...

Open Arms - Procura sequestra nave e ordina l’evacuazione. I migranti sbarcano a Lampedusa Dopo 19 giorni : Si sblocca al 19° giorno lo stallo di Open Arms. La Procura di Agrigento ha disposto il sequestro della nave ferma davanti a Lampedusa e l’evacuazione immediata dei 90 migranti ancora a bordo. La decisione è stata presa al termine di un vertice tra il pm Luigi Patronaggio, che nel pomeriggio aveva fatto una ispezione sulla nave con uno staff di medici, e i vertici della Capitaneria di porto. Intorno alle 23.30 la nave Open Arms è entrata nel ...

Migranti : sequestro Open Arms - sbarco naufraghi Dopo le 23 : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – Verranno fatti sbarcare solo dopo le 23 gli 83 Migranti rimasti a bordo della nave Open Arms. Si attende per il via libera lo sbarco dei 47 tunisini soccorsi dalla Guardia costiera che sta per iniziare. L'articolo Migranti: sequestro Open Arms, sbarco naufraghi dopo le 23 sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Open Arms - la Spagna offre porto più vicino di Algeciras Dopo il no della ong. Toninelli : “Guardia costiera pronta a scortarli” : La Spagna tende la mano ad Open Arms per due volte in un giorno. “Se Algeciras è troppo lontana, offriamo il porto più vicino”. Tecnicamente Palma de Maiorca – anche se non ci sono notizie ufficiali in merito – distante 560 miglia nautiche dall’isola siciliana, contro le 950 miglia della cittadina vicina a Gibilterra. Circa 2-3 giorni di navigazione contro i 5-6 dello stretto. “Spero che il comandante non si ...

Open Arms - critiche a Sanchez Dopo l’offerta del porto. Popolari : “Sbanda su politica migratoria”. Colau : “Troppo tardi” : “Ho indicato che si abiliti il porto di Algeciras per ricevere la Open Arms. La Spagna agisce sempre di fronte alle emergenze umanitarie. È necessario trovare una soluzione europea, ordinata e solidale, guidando la sfida migratoria con i valori del progresso e dell’umanitarismo dell’Ue”. Con queste parole il premier spagnolo Pedro Sanchez nel primo pomeriggio di domenica ha offerto un porto sicuro alla nave della ong spagnola in mare ...

Open Arms - Pm : stop Dopo offerta Spagna : 19.09 "L'offerta di un porto sicuro da parte delle autorità spagnole pone una battuta di arresto all'attività d'indagine in corso". Lo riferiscono dalla Procura di Agrigento che, ieri, ha disposto una ispezione sanitaria sulla 'Open Arms' e l'acquisizione di documenti al ministero dell'Interno. In sostanza, la Procura non sembra intenzionata ad adottare alcun provvedimento, in attesa di sviluppi dopo l'offerta della Spagna e della decisione ...

La Ong Open Arms Dopo l’ispezione : «Per i medici condizioni disumane». Ocean Viking in attesa con 356 migranti : L’imbarcazione battente bandiera norvegese di medici Senza Frontiere e Sos Mediterranée. A bordo anche 103 minori. «dopo tanti giorni in mare i migranti cominciano ad essere provati»

Cominciano a scendere i minori dalla Open Arms Dopo l’autorizzazione data a Conte da Salvini : "Mio malgrado - la scelta è del premier" : La situazione si sblocca dopo la seconda lettera del Presidente del Consiglio al vice leghista. Il pm dispone un’ispezione medica a bordo e la ong ribadisce: non possiamo più garantire la sicurezza sulla nave

Open Arms - completato il trasbordo dei 27 minori : sulla terraferma Dopo 16 giorni : “Sbarcati 27 minori non accompagnati. Continua l’abuso di coloro i quali pretendono di coprire un fallimento politico provocando sofferenze non necessarie ai più deboli. 107 persone e 19 membri dell’equipaggio continuano a soffrire a bordo”. Lo scrive su twitter Oscar Camps, fondatore di Open Arms. Nel frattempo i migranti trasbordati sono arrivati nel molo Favaloro e hanno toccato la terraferma dopo 16 giorni in mare. L'articolo ...

Open Arms - sbarcano i 27 minori. Salvini Dopo la richiesta di Conte : “Cedo mio malgrado” : Ventisette minori sono stati fatti sbarcare a Lampedusa dall'imbarcazione della ong spagnola Open Arms dopo che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato una lettera al Ministro degli Interni Matteo Salvini chiedendone lo sbarco.Continua a leggere

Ma come stanno davvero i migranti su Open Arms? Dopo la lite tra medici disposta l’ispezione sanitaria : La decisione della procura servirà per accertare le condizioni dei naufraghi ammassati da due settimane nello scafo della ong spagnola

Open Arms come St. Louis - il viaggio dei dannati ottant’anni Dopo : Il primo settembre di quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario dell’inizio della seconda guerra mondiale. Ogni anniversario invita allo studio e alla riflessione: la storia è maestra di vita soltanto per chi la studia, e come aveva detto George Santayana, chi non conosce la storia è condannato a ripeterla. Quest’anno ho avuto occasione di visitare Auschwitz ed ho letto o riletto alcuni libri sulla shoah, sia di ...