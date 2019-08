Capitanio Lega | Il Pd perseguita i giornalisti cristiani della Rai

Lega - Capitanio vs Radio Due/ 'Grave il like al tweet di Valentina Nappi su Salvini' : Lega , Capitanio attacca Radio Due: 'Grave il like di una Radio di stato al tweet di Valentina Nappi su Salvini. Servono regole più stringenti'.

Lega - Capitanio : “Il like di Radio Due al tweet di Valentina Nappi su Salvini? Grave - servono regole più stringenti” : “Il like del profilo ufficiale di Radio Due al tweet di Valentina Nappi contro Salvini? Noi a posteriori ridiamo anche perché la vicenda ha dei lati paradossali e tragicomici, ma in realtà è molto Grave. Il fatto che una Radio di Stato non controlli i propri social è un episodio Grave che andava denunciato e sottolineato, perché siamo un Paese serio che vuole cambiare, che vuole introdurre il buon senso, che vuole ripartire. E questi ...