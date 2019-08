Bitter Sweet | Can Yaman sbalordito in vacanza a Napoli | “Incredibile”

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Candi– Ingredienti d’amore sorpreso dai fans italiani L’estate 2019 ha riservato una sorpresa inaspettata per i fans italiani die di Can. L’attore, che ha dato corpo al personaggio di Ferit Aslan, infatti è approdato cinque giorni fa a, con una capatina a Capri, sorprendendo tutti e mandando in visibilio i telespettatori attenti della soap opera turca in onda da giugno su Canale5. Canha mostrato una generosità inaspettata, concedendosi alla folla che si è riversata sotto il suo hotel per poterlo incontrare, pronto a firmare autografi e scattare foto. L’attore turco, felice per l’affetto del pubblico, non ha nascosto la sua incredulità, e colpito da tanto affetto ha ammesso: “Questa è la mia quinta notte in Italia però la folla di fronte all’albergo non si disperde nemmeno un minuto, ...

carmenFashionCr : Bitter Sweet anticipazioni mercoledì 21 agosto 2019 Ferit e Deniz vengono alle mani - franbellino : Bitter Sweet, come rivedere la puntata del 20 agosto (ore 15:30) - Video Mediaset - infoitcultura : Bitter Sweet torna in onda mentre Can Yaman sbarca in Italia: Mediaset annuncia l’arrivo di Erkenci Kus -