Trump ora vuol tagliare le tasse ai lavoratori dipendenti

Richard Gere vuole incontrare Salvini : "E' un baby Trump - usa la stessa ignoranza" : L'attore parla dell'emergenza migranti, dopo essere salito a bordo della nave Open Arms. E su Salvini: "Vorrei incontrarlo...

Ghiacciai in ritirata : ora Trump si vuole comprare la Groenlandia : La Groenlandia sta acquisendo sempre più importanza negli interessi della sicurezza nazionale americana, tanto che...

Iran - Gibilterra libera la petroliera iraniana Grace 1 - nonostante il no di Trump. Ora Londra aspetta il rilascio della Stena Impero : Gibilterra pone fine al sequestro della petroliera Iraniana Grace 1, bloccata lo scorso 4 luglio in un blitz dei Royal Marines britannici. Un provvedimento osteggiato fino a questa mattina dagli Stati Uniti, che avevano presentato un ricorso per chiedere la proroga del provvedimento. E ora, la speranza è che l’Iran faccia la stessa cosa, rilasciando la nave Stena Impero, presa in possesso dai pasdaran il 19 luglio scorso. “Una misura ...

Usa - Warren : Trump disonora presidenza : 2.53 Trump "disonora l'ufficio della presidenza ogni singolo giorno". Così la senatrice Elizabeth Warren durante il secondo dibattito tra i candidati dem alla nomination del partito per la corsa alla Casa Bianca. Pete Buttigieg,sindaco di South Bend, in Indiana, invita invece a dire "basta al riciclo degli stessi temi e degli stessi politici.Serve qualcosa di nuovo ed è per questo che corro per la presidenza".Steve Bullock,il governatore del ...

Trump rilancia il grande sogno americano e sfida la Cina : “presto bandiera USA su Marte” - inizia la nuova era dell’esplorazione spaziale : “Torneremo molto presto sulla Luna, e un giorno, presto, pianteremo la bandiera americana su Marte“: ormai per il presidente americano e’ un refrain. E lo ha ripetuto anche ieri, in occasione del 50° anniversario del primo allunaggio: annunciando i prossimi passi, ha detto che l’obiettivo e’ tornare sulla Luna -stavolta non solo con uomini, ma anche con una donna- e puntare verso il ‘pianeta rosso’. Si ...

"Puoi spararmi con le tue parole - ma ancora - come l'aria - mi solleverò". La deputata Omar risponde con una poesia ai cori razzisti di Trump : Alle accuse e ai commenti razzisti di Donald Trump – e ai suoi sostenitori che durante un comizio hanno urlato di “rimandarla indietro” - lei, Ilhan Omar, deputata dem rifugiata dalla Somalia e cittadina americana dal 2000, ha scelto di rispondere con un passaggio della poesia “Still I Rise” di Maya Angelou, grande poetessa e scrittrice afroamericana, pioniera dei diritti civili.You may shoot me with your words,You ...

Usa - Trump attacca ancora le deputate di colore dem | Il tycoon esulta : "L'impeachment è finito" : Donald Trump ha attaccato la deputata democratica di origine somala Ilhan Omar e la folla ha risposto al grido: "Rimandala a casa". Intanto la Camera ha votato il blocco alla vendita di armi all'Arabia Saudita

Dalla Somalia al parlamento Ue - la storia di Magid : “Ho bannato Trump - ora sfido Salvini” : Arrivato in Gran Bretagna Dalla Somalia come profugo, Magid Magid fino a diventare "Lord Mayor" di Sheffield. In quella veste ha bannato Donald Trump Dalla città. Ora a trent'anni appena compiuti, è stato eletto al parlamento europeo con i Verdi. E si dice pronto a lottare contro Salvini e i leader sovranisti. Sempre indossando T-shirt e cappellino.Continua a leggere

Usa - Trump a parlamentari appartenenti a minoranze razziali : “Tornate da dove siete venute - Paesi infestati dal crimine” : Un fiume di tweet, sempre più forti e aggressivi, tanto da essere bollate come razzisti da più parti. Per i toni, ma anche per le destinatarie: le parlamentari progressiste e appartenenti alle minoranze razziali. Alexandria Ocasio-Cortez in testa, ma anche le deputate musulmane Ilhan Omar e Rashida Tlaib, oltre all’afroamericana Ayanna Pressley. “Prima di criticare le politiche portate avanti negli Usa tornino nei posti corrotti e ...

Francia - web-tax fa infuriare Trump Gli Usa ora minacciano dazi sul vino : La web tax francese fa infuriare l'amministrazione Trump che minaccia ritorsioni come nuovi dazi o restrizioni commerciali a danno di prodotti francesi come vino e auto. Gli Stati Uniti hanno aperto un'inchiesta sulla web tax Segui su affaritaliani.it

Mondiali di calcio femminile – Vincono ancora gli Stati Uniti : la reazione di Trump : Donald Trump si complimenta con la Nazionale femminile statunitense di calcio dopo la vittoria ai Mondiali 2019 La Nazionale statunitense femminile si conferma campione del mondo di calcio femminile: Rapinoe e compagne hanno trionfato oggi contro l’Olanda, alzando al cielo per la quarta volta la coppa del mondo. Una grande gioia per il Presidente Trump: “congratulazioni alla squadra di calcio femminile Usa per la vittoria della ...

Terremoto Carlifornia : Donald Trump aggiornato costantemente - si monitora 24 ore su 24 : Il presidente americano, Donald Trump, è stato aggiornato sul sisma di magnitudo 7,1 che ha colpito il Sud della California. Lo scrive su Twitter Dan Scavino, responsabile della comunicazione social della Casa Bianca. “Le squadre di lavoro – ha scritto – continueranno a monitorare 24 ore su 24 e forniranno aggiornamenti al presidente“. L'articolo Terremoto Carlifornia: Donald Trump aggiornato costantemente, si monitora 24 ...

Alan Friedman ad Agorà Estate - attacco a Salvini : "Stando al fianco di Trump e Putin..." : Europeista a senso unico. Si parla di Alan Friedman, che all'indomani della visita di Vladimir Putin in Italia si schiera armi e bagagli a favore di questa Ue e contro Matteo Salvini, e nessuna delle due è una novità. Lo fa ad Agorà Estate, il programma di approfondimento politico del mattino in ond

DOPO LE NOMINE UE/ Ora Trump prepara l'assalto all'Europa : Gli Stati Uniti sono pronti a introdurre sanzioni su alcune importazioni europee. Trump lancia una sfida ai nuovi vertici Ue