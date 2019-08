Smog | India il paese che emette più SO2 | in Russia l’impianto più inquinante

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019) E’ l’ilche inquina di più. Ma a vantare il triste record dell’impianto industriale piùal mondo è la. E’ la geografia globale dellomappata da Greenpeace, grazie ai dati della Nasa relativi alle più importanti fonti di SO2, l’anidride solforosa, considerato uno dei principali inquinanti e tra i maggiori responsabili delle morti causate dall’inquinamento atmosferico. In generale, non c’è da stare sereni, visto che secondo il rapporto il 90% della popolazione mondiale vive in aree in cui la qualità dell’aria è insalubre. Ad aprire la classifica dei Paesi che inquinano di più, però, c’è l’, responsabile da sola del 15% delle emissioni globali di anidride solforosa. Ilha scalzato, dal triste podio, Cina eche si piazzano rispettivamente al secondo e terzo posto, seguiti ...

