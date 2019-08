Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione | lei | “Ho un annuncio da fare!”

Pietro e Rosa Perrotta - un mese da mamma e papà : "Ci sposeremo in inverno" : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione avrebbero dovuto sposarsi ancor prima della gravidanza, ma poi le cose sono andate diversamente. Quel che è certo è che al momento i due siano al settimo cielo, e a raccontarlo sono gli stessi neo-genitori al settimanale Chi: "Per ora niente vacanze, tutto il tempo che abbiamo lo investiamo per Dodo. Forse faremo qualche giorno di vacanza tutti e tre insieme a settembre. Sarà un mese molto importante per noi ...

Rosa Perrotta - non c’è tregua : l’ultima foto con il figlio scatena l’inferno : Rosa Perrotta, non c’è tregua. Da quando la ex tronista di Uomini e Donne ha dato alla luce il suo primogenito, il piccolo Domenico detto Dodo, gli hater si sono scatenati. La bella Rosa, che presto sposerà il compagno conosciuto negli studi di Maria De Filippi, Pietro Tartaglione, ha vissuto tutta la gravidanza coinvolgendo i fan e anche quando il suo bambino è nato ha reso tutti partecipi. Inizialmente senza mostrare il volto del piccolo, poi ...

Rosa Perrotta : “Ho trovato la soluzione per far dormire i bimbi di notte!” : Rosa Perrotta su Instagram svela come riesce a far dormire suo figlio per tutta la notte Il problema di ogni neo genitore? Beh, le notti insonni! I piccoli da poco venuti al mondo infatti spesso e volentieri scambiano la notte per il giorno tenendo dunque svegli la mamma e il papà che, dunque, invece di […] L'articolo Rosa Perrotta: “Ho trovato la soluzione per far dormire i bimbi di notte!” proviene da Gossip e Tv.

Rosa Perrotta in lacrime per il figlio Domenico : cosa è successo : Rosa Perrotta piange per il figlio Domenico: “Mi auguro che sia normale” L’ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta si è mostrata sul suo profilo Instagram in lacrime. cosa è successo? La modella napoletana si è mostrata in un video pubblicato sulle Stories rivelando il suo stato d’animo. Rosa Perrotta continua a commuoversi ogni volta che guarda il figlio Domenico, nato il 25 luglio scorso e presentato sui social ...

Rosa Perrotta presenta il figlio Domenico sui social : "Sono il piccolo Dodo - da oggi ci sono anch'io!" : Un lungo sfogo quello pubblicato su Instagram da Rosa Perrotta nei giorni scorsi, peer spiegare le motivazioni per le quali non avesse alcuna intenzione di mostrare sui social network Domenico, il suo piccolo bimbo nato soltanto qualche settimana fa dall'amore con Pietro Tartaglione. I due, storica coppia uscita dal programma di Uomini e Donne, sono infatti diventati genitori da poco tempo, ma i fan sin da subito hanno chiesto a gran voce di ...

