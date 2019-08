Pallavolo | l’Italia torna al lavoro in vista degli Europei | azzurri in raduno a Cavalese

Pallavolo – Europei 2019 : l’Italia pronta per la rassegna continentale - le 14 convocate dal ct Mazzanti : Il commissario tecnico italiano ha ufficializzato la lista delle giocatrici che prenderanno parte alla rassegna continentale Concluso il collegiale di Roma, la nazionale italiana femminile si appresta a partire per il Campionato Europeo 2019 (23 agosto – 8 settembre) per la prima volta organizzato in quattro nazioni: Polonia, Slovacchia, Ungheria e Turchia (sede delle finali). Il commissario tecnico Davide Mazzanti oggi ha ...

Pallavolo - l’Italia batte la Serbia 30 e si qualifica per i le Olimpiadi di Tokyo 2020 : Anche la nazionale maschile di Pallavolo ha ottenuto il pass per le Olimpiadi del 2020. A Bari gli azzurri nel match decisivo, di uno dei tornei di qualificazione, ha sconfitto 3-0 la Serbia. Una vittoria eccezionale di Blengini che si aggiunge così a Argentina, Brasile, Polonia, Russia e Stati Uniti.\\Anche la nazionale maschile dell’Italia di Pallavolo si qualifica per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La squadra femminile aveva conquistato il ...

Pallavolo – Qualificazione olimpica maschile : l’Italia fa sognare - boom di telespettatori per gli azzurri : Qualificazione olimpica: oltre 1 milione di telespettatori per Italia-Australia Proseguono gli ottimi ascolti in tv dell’Italvolley, la sfida tra gli azzurri e l’Australia, andata in onda ieri in prima serata su Rai2, ha tenuto incollati davanti al video, sino al tie-break, 1 milione e 138mila spettatori, pari all’8,6% di share. Oggi il torneo di Qualificazione olimpica di Bari si chiuderà con la sfida decisiva tra Italia ...

Pallavolo - qualificazioni Olimpiadi Tokyo 2020 – L’Italia soffre e vince : Australia ko al tie-break : L’Italia ottiene la sua seconda vittoria nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: doppia rimonta per gli azzurri che battono l’Australia al tie-break Dopo l’agevole vittoria arrivata sul Camerun, L’Italia torna in campo al PalaFlorio di Bari per la seconda sfida valida per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A differenza di quanto accaduto contro la selezione africana, il match di questa sera contro ...

Pallavolo – Torneo Qualificazione Olimpica : debutto ok per l’Italia - gli azzurri asfaltano il Camerun 3-0 : La formazione di Blengini non dà scampo alla selezione africana, cominciando con il piede giusto il Torneo di Qualificazione Olimpica a Tokyo 2020 Prima partita e prima vittoria per la Nazionale Italiana maschile di Pallavolo, gli azzurri del ct Blengini debuttano positivamente nel Torneo di Qualificazione Olimpica in corso di svolgimento a Bari. Ivan Zaytsev e compagni superano il Camerun 3-0 (25-18, 25-18, 25-16), preparandosi al meglio ...

Pallavolo - scelta l’Italia per il Torneo di Qualificazione Olimpica : i 14 azzurri convocati da Blengini : Il ct azzurro ha scelto quelli che saranno i quattordici atleti che parteciperanno al Torneo di Qualificazione Olimpica a Bari Il Commissario Tecnico Gianlorenzo Blengini ha scelto i 14 atleti che prenderanno parte al Torneo di Qualificazione Olimpica in programma nel week end al Pala Florio. Questo il roster: Palleggiatori: 6. Simone Giannelli, 2. Riccardo Sbertoli Centrali: 17. Simone Anzani, 14. Matteo Piano, 15. Roberto ...

Pallavolo – Non solo l’Italia : tutte le nazionali qualificate per le Olimpiadi di Tokyo 2020 : Grazie al successo sull’Olanda, l’Italia ha staccato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: ecco tutte le altre nazionali già qualificate Si sono conclusi domenica i tornei di qualificazione internazionale olimpica che hanno assegnato sei pass per Tokyo 2020. Oltre all’Italia si sono assicurate la partecipazione alla rassegna a cinque cerchi: Serbia, Cina, Stati Uniti, Brasile e Russia. Considerano il Giappone (paese ...

Pallavolo - l’Italia stacca il pass per Tokyo 2020 : le sensazioni delle azzurre e del ct Mazzanti : Felicità e soddisfazione per il ct Mazzanti e le sue ragazze dopo la qualificazione olimpica ottenuta contro l’Olanda In una serata indimenticabile per Catania e per tutta la Pallavolo italiana, le azzurre di Davide Mazzanti hanno ottenuto la qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Spinta da un PalaCatania stracolmo (4500 spettatori), l’Italia ha chiuso la tre giorni siciliana battendo con un secco 3-0 (25-23, 25-17, ...

Pallavolo - l’Italia stende l’Olanda : le azzurre si qualificano per le Olimpiadi 2020 : Serata da incorniciare per la Pallavolo femminile che strappa il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 a Catania, battendo 3-0 l'Olanda. Una partita perfetta, tesa solo all'inizio ma in discesa tra secondo e terzo set quando Paola Enoglu prende in mano la squadra. E' la sesta qualificazione consecutiva ad una Olimpiade, la prima è targata 2000.

Pallavolo – Bis azzurro a Bari : l’Italia maschile trionfa contro il Belgio : Nazionale maschile di Pallavolo: l’Italia concede il bis in amichevole contro il Belgio Secondo successo contro il Belgio per la Nazionale maschile nell’ultimo test match prima del Torneo di Qualificazione Olimpica in programma il prossimo fine settimana a Bari. Questa sera gli uomini di Blengini hanno avuto ragione della formazione belga grazie a un rotondo 3-0 (25-20, 25-18, 25-23) che conferma la progressiva crescita del gruppo ...

Pallavolo - domani scatta il raduno di Bari per l’Italia : ecco la lista dei convocati del ct Blengini : Il CT tricolore ha così scelto sedici atleti che lavoreranno nel capoluogo pugliese da domani e fino a sabato 3 agosto Concluso il collegiale nelle Marche e in Abruzzo che ha visto la Nazionale Maschile disputare anche due test match con la Slovenia di Alberto Giuliani, i ragazzi allenati da Gianlorenzo Blengini torneranno a radunarsi domani nel primo pomeriggio a Bari dove dal 9 all’11 agosto è in programma il Torneo di Qualificazione ...

Pallavolo – Mondiali U21 : l’Italia torna in finale dopo 26 anni - decisiva la vittoria degli azzurrini sulla Russia : Un risultato di grande portata, che permette alla selezione tricolore di giocare per l’oro mondiale per la terza volta nella sua storia in questa categoria dopo ventisei anni dall’ultima volta, l’Italia è in finale in un Campionato Mondiale under 21 maschile, grazie alla vittoria degli azzurrini di Monica Cresta per 3-1 (24-26, 25-19, 25-22, 25-21) sulla Russia. Un risultato di grande portata, che permette alla selezione tricolore di ...

Pallavolo – L’Italia femminile ko nel secondo test match : azzurre sconfitte dalla Turchia 3-1 : Nazionale femminile di Pallavolo: la Turchia supera 3-1 le azzurre Nel secondo test match di Alassio le azzurre di Davide Mazzanti hanno ceduto 1-3 (25-23, 20-25, 20-25, 18-25) alla Turchia. Di fronte a un PalaRavizza stracolmo (2500 spettatori) Chirichella e compagne non sono riuscite a ripetere la buona prova di ieri, mentre la Turchia è cresciuta. Nel primo set l’Italia si è espressa in maniera convincente, mentre nel secondo e ...

Pallavolo – E’ tempo di test match per gli azzurri : l’Italia maschile sfida la Slovenia : Nazionale maschile di Pallavolo: domani il primo test match contro la Slovenia Dopo circa venti giorni di lavoro la Nazionale maschile di Gianlorenzo Blengini tornerà in campo nel primo test match in programma in quella che è la marcia di avvicinamento al Torneo di Qualificazione Olimpica in programma a Bari dal 9 all’11 luglio. Nei due collegiali tenutisi nelle Marche il CT tricolore ha avuto un gruppo, che come da programmi di lavoro, ...