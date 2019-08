Napoli | tutto come previsto | Lozano è arrivato a Roma

CALCIOMERCATO Napoli NEWS/ Tutto su Icardi - Milik in bilico - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, Ultime notizie sulle trattative azzurre: De Laurentiis punta Tutto su Icardi, Milik in bilico, potrebbe partire

Tuttosport : Napoli-Icardi - intesa sui diritti d’immagine - saranno condivisi : Tempo scaduto, questo avrebbe detto Aurelio De Laurentiis a Wanda Nara secondo l’edizione odierna di Tuttosport. Il presidente del Napoli non ha altro tempo da perdere e concede questo ultimo week end di riflessione a Mauro prima di virare verso un altro attaccante. Un altro weekend per riflettere, l’ultimo, e poi da lunedì prendere o lasciare. E’ il messaggio, garbato, ma deciso, che De Laurentiis ha lanciato a Wanda Nara nel corso del ...

Tuttosport : Il Napoli valuta troppo alta la richiesta per Campana : Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, neanche Campana dovrebbe arrivare al Napoli. Il quotidiano sportivo sottolinea che il club azzurro avrebbe reputato troppo alta la richiesta del Barcellona SC Il Napoli ha fatto un sondaggio per il ragazzo, centravanti di 1 metro e 87 che ha ben figurato ai mondiali under 20. Costa 5 milioni di euro più un 25% sulla futura rivendita. Ritenuti troppi, per ora, dal Napoli. Sarebbero tutte ferme ...

Tuttosport : Il Napoli dice no ai 55 milioni dell’Atletico per Allan : Il Napoli resta fermo sulle sue posizioni e non vende. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, De Laurentiis non si lascia sedurre dalle offerte golose che arrivano per i suoi big, avrebbe infatti rifiutato un’offerta di 55 milioni dall’Atletico Madrid per Allan L’elemento della continuità e quello su cui De Laurentiis ha costruito negli ultimi anni una squadra in grado di competere per lo scudetto. Anche quest’anno, dei big ...

Napoli - ora si punta tutto su James Rodriguez. Filtra ottimismo! : L’edizione odierna de Il Mattino titola: “Napoli, ora tutto su James“. Il quotidiano napoletano apre così la sua pagina sportiva. Dopo aver definito l’acquisto di Lozano si punta decisi su James Rodriguez. ADL potrebbe anche chiudere subito se volesse, cambiando la formula e inserendo magari un obbligo di riscatto nel caso in cui il colombiano arrivasse almeno a 25 presenze, invece non si muove: solo prestito, senza ...

Tuttosport : Per Lozano funziona la strategia attendista del Napoli : Secondo quanto scrive Tuttosport, il Napoli ha Lozano in pugno. Merito del modo in cui il club ha condotto la trattativa. La strategia attendista del club ha funzionato e il messicano sarebbe a un passo dal Napoli. Oggi non giocherà con il Psv (e ormai non è una novità). Attenderà domani, perché, scrive il quotidiano, ci saranno ulteriori aggiornamenti. Il club di De Laurentiis ha avuto pazienza nel condurre la trattativa con il calciatore e con ...

Kiss Kiss Napoli – Oliva : “La Juventus può fare tutto - hanno paura di andargli contro - vi ricordo cosa mi successe” : Patrizio Oliva, campione di pugilato, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sul divieto posto in un primo momento della Juventus, poi modificsto per i nati in Campania di assistere a Juve-Napoli: “La Juventus si può permettere di fare quello che vuole, alla Domenica Sportiva quando dissi che si giocava in undici contro quattordici, nessuno intervenne perchè hanno tutti paura di sbagliare. Dzeko per il Napoli? Noi abbiamo ...

“Napoli - dove tutto è anormale tranne che al bar” : Che cosa è la normalità nella città di Napoli In una lettera al Mattino, un lettore si sofferma sul concetto di normalità nella città di Napoli. Francesco Bile, questo il suo nome, prima ricorda quanto scriveva la Merini sul punto, ovvero che “la normalità è un concetto inventato da chi è privo di fantasia”. Poi aggiunge: “A Napoli ‘stammo chieni e’ fantasia’”. Una cosa non sempre positiva, aggiunge. A Napoli, ...

Tuttosport : la chiusura del mercato inglese gioca a favore del Napoli per James : Oggi pomeriggio chiude il mercato inglese. Per Tuttosport questo potrebbe andare a vantaggio del Napoli per chiudere la trattativa per James Rodriguez. Il Real Madrid continua a voler cedere il colombiano a titolo definitivo, ma, scrive il quotidiano, da domani la posizione del club spagnolo sarà più debole ancora. “Se non dovessero arrivare altre offerte per il trequartista, non convocato da Zidane per l’amichevole di ieri contro il ...

Tuttosport : La famiglia di Lozano in arrivo dal Messico per accompagnarlo nell’avventura a Napoli : Parte il tormentone familiare anche per Hirving Lozano. Per ogni nome di mercato non ci si può esimere dalla ricerca spasmodica di tracce che portino verso la direzione della chiusura, e così è anche per il messicano del PSV. Secondo quanto riporta Tuttosport parte della famiglia è in arrivo dal Messico proprio per accompagnarlo nella sua nuova avventura al Napoli Lozano nel frattempo è giá finito sul presepe. Gli hanno mostrato le foto e ne ...

Tuttosport : Il Napoli riduce le pretese su Verdi ma manca l’accordo con il Torino : Secondo quanto scrive Tuttosport, il Napoli avrebbe ridotto le sue richieste per cedere Simone Verdi al Torin. Il club di De Laurentiis era partito da 28 milioni più una percentuale su un’eventuale rivendita. Poi era sceso a 25 più il 30% su un’eventuale cessione a un club terzo. Ora si sarebbe attestato sui 22 milioni, per andare incontro al club piemontese. L’accordo, tuttavia, ancora non c’è. In particolare sulla formula del ...

A Napoli i papirologi da tutto il mondo alla scoperta dei testi antichi di Ercolano : Il 6 e il 7 agosto alla Biblioteca Nazionale di Napoli i papirologi più importanti del mondo per due giornate di studio all’Officina dei Papiri Ercolanesi per ammirare i famosi rotoli carbonizzati ritrovati nella Villa dei Pisoni, ad Ercolano, che conservano importanti testi di autori della cultura classica, da Epicuro a Filodemo di Gadara, passando per Lucio Anneo Seneca.Continua a leggere

Tuttosport – Napoli - è caccia al terzetto noto ma Lukaku è una possibilità : azzurri in vantaggio per 2 motivi : Napoli, è caccia al terzetto noto ma Lukaku è una possibilità: le ultimo di Tuttosport Tuttosport – Napoli, è caccia al terzetto noto ma Lukaku è una possibilità: azzurri in vantaggio per 2 motivi. Il quotidiano piemontese fa un’ analisi sugli obiettivi di calciomercato del Napoli, fermo restando il terzetto Icardi, Lozano, James Rodriguez in cima alla lista del club partenopeo. “”Stiamo valutando anche altri”, ha ...

Il Mattino – Napoli - stop su Icardi : dipende tutto da un aspetto. La Juve piomba su Hysaj : Il Mattino – Napoli, stop su Icardi. La Juve piomba su Hysaj Il Mattino – Napoli, stop su Icardi: dipende tutto da un aspetto. La Juve piomba su Hysaj. Entra sempre più nel vivo il calciomercato, con grandi colpi che si profilano per i prossimi giorni. Il Napoli tratta con Icardi e riflette sul momento in cui affondare il colpo. Per quanto riguarda le operazioni in uscita, la Juventus è interessata ad Elsed Hysaj. Ne parla ...